Из-за прайс-кепов у тепловой генерации нет средств, чтобы подготовиться к зиме – Донбассэнерго

Коммерческий директор ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов принял участие в дискуссии в рамках Energy Freedom by Energy Club о ценовых ограничениях на рынке электрической энергии и отметил, что тепловая генерация работает в убыток из-за действия ценовых ограничений на энергорынке (прайс-кепов).

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Ларионов отметил, что последние два года тепловая генерация работает в убыток и позиция Донбассэнерго последовательна и неизменна с самого начала рынка электроэнергии – любые ограничения на рынке губительны для нашей энергетики.

"Ущерб велик и что самое плохо – (через прайс-кепы) мы не можем выйти на рынок двусторонних договоров, которые бы покрывали нашу себестоимость", – сообщил Олег Ларионов.

Коммерческий директор "Донбассэнерго" рассказал, что в результате действия прайс-кепов максимальная средневзвешенная цена на РДН составляет 3,3 грн/кВт-ч при себестоимости работы на угле 3,5-3,7 грн/кВт-ч.

Он привел пример, что в последние дни составляется средневзвешенная цена на РДН в рамках 2,6-2,8 грн/кВт-ч, что фактически является топливной себестоимостью.

"Это не реально так работать! И еще раз повторюсь, что тепловая генерация к зиме не подготовится, потому что у нас просто нет средств", – заявил Ларионов.

Он также подчеркнул, что ценовые ограничения не только заставляют тепловую генерацию работать в убыток, но и блокируют необходимый импорт.

По его словам, для успешного прохождения зимы необходимо, чтобы эффективно шел импорт и работала тепловая генерация.

"У нас максимально, если не ошибаюсь, с учетом линии Жешув, до 2,5 ГВт возможности пропустить электроэнергию. Поэтому рассчитывать полностью импорт я бы не рисковал на уровне государства", – поделился мнением Ларионов.

Напомним, Минэнерго не прогнозирует значительных колебаний цен после отмены прайс-кепов на энергетическом рынке.