'Из-за рейдерских действий три тысячи украинцев могут потерять работу' – Смарт-Холдинг

Промышленно инвестиционная группа "Смарт-Холдинг" заявила, что блокирование ее компаний группы является по сути рейдерскими действиями против нее. В холдинге назвали действия СБУ грубым нарушением международного и украинского законодательства, которые могут привести к увольнению тысяч украинцев.

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Об этом после новой волны арестов холдинга объявило руководство компании.

Как отмечается в заявлении, возвращение Министерством юстиции бывшего бенефициара Вадима Новинского в реестры позволило СБУ наложить арест на часть компаний холдинга.

В настоящее время, кроме газодобывающей деятельности, под арестом находятся недвижимость и судостроительные активы. Также остановлены лицензии компании Enwell Energy, листингующейся на Лондонской бирже.

Руководство "Смарт-Холдинга" называет действия СБУ и Минюста незаконными, поскольку правовых оснований для предъявленных обвинений не существует. Кроме того, в холдинге отмечают, что блокирование операционной работы бизнеса может привести к вынужденному увольнению работников, а это более 3000 человек.

"Мы обращались к власти с призывом прекратить произвольные действия правоохранителей и разблокировать операционную деятельность бизнеса, чтобы 3000 украинцев имели работу и получали зарплату, а государство получало налоги. С 10 апреля государство уже потеряло 125 млн гривен налогов, и продолжает терять", - заявили в "Смарт-Холдинге".

Как отмечается в заявлении, дело против его бизнесов ведут настолько быстро, что продуцируют все новые и новые нарушения.

"Эта очередная волна арестов является продолжением рейдерских действий и гонки по активам в интересах отдельных групп в полном сотрудничестве с коррупционным государством. При этом никаких следственных действий так и не проведено СБУ, никаких доказательств и свидетелей по делу, в котором бизнес является объектом обвинений", - говорится в сообщении.

В "Смарт-Холдинге" отмечают, что из-за ареста предприятий уже вынуждены увольнять людей.

"К сожалению, власти продемонстрировали, что безразличны к тому, что в войну забирают рабочие места и доход у трех тысяч украинцев, потакает право собственности, не имеет уважения к национальному и международному законодательству", – говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что готовы и будут защищать свою позицию в юридической плоскости.