Из-за валютных ограничений заметно упали повторные инвестиции бизнеса, – Центр Экономического Восстановления

Государству критически важно формировать комфортные условия для частного сектора, поскольку сейчас из-за валютных ограничений заметно снизились повторные инвестиции бизнеса.

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Об этом говорится в сообщении Центра Экономического Восстановления (ЦЭВ).

"Потребность в финансировании восстановления и модернизации экономики может достигнуть 500 млрд долларов в течение 10 лет. Украина сможет мобилизовать по крайней мере 250 млрд долл. международной помощи/репараций в ближайшие годы после победы", – говорится в нем.

В ЦЭВ подчеркнули, что в 2023 году общие годовые расходы могут достигнуть более 110 млрд долларов, а чтобы их профинансировать нужен размер экономики больше, чем сейчас. Отмечается, что одним из главных источников финансирования восстановления должен стать частный сектор. По оценкам ЦЭВ, он сможет привлечь 150 млрд дол. в течение последующих 10 лет.

"Острый вопрос перед частным сектором – валютная либерализация. Из-за наличия ограничений на операции бизнес не может выплачивать дивиденды инвесторам, из-за чего наблюдается заметное падение уровня реинвестирования", – подчеркнули в Центре экономического восстановления.

ЦЭВ отметил, что без развития бизнеса государство не сможет увеличивать уровень технологической сложности экономики.

Напомним, Национальный банк Украины с 16 июня 2023 года разрешает украинским компаниям-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам.