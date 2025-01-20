Известная авиакомпания разрешила азартные игры в салоне самолетов: как обошли запрет

Пассажирам американской авиакомпании Delta Airlines начнут предоставлять доступ к азартным играм во время полета, но только на международных рейсах, где не действуют запреты США. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с букмекерской компанией DraftKings.

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Как сообщает Next.io, об этом во время ивента Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе заявил генеральный директор авиакомпании Эд Бастиан. Он напомнил, что для многих людей онлайн-игры стали неотъемлемой частью повседневной жизни.

"Наше партнерство с DraftKings будет базироваться на портфолио игр, которые мы уже предлагаем сегодня через Delta Sync и наших экранах, расположенных на спинках кресел, используя при этом глубокий опыт, который наши новые партнеры наработали за последнее десятилетие", – сказал Бастиан.

При этом стоит напомнить, что азартные игры на коммерческих рейсах остаются под запретом в Соединенных Штатах Америки. Поэтому Delta Airlines сможет использовать продукты DraftKings только на международных рейсах, на которые запрет на гемблинг не распространяется.

К тому же, некоторые отраслевые аналитики предполагают, что руководство Delta может лоббировать в администрации нового президента США Дональда Трампа пересмотр правил азартных игр на борту самолетов. Этот шаг может позиционировать Delta как пионера в освоении этого потенциально прибыльного, но все еще закрытого сегмента рынка.

Как уже сообщал OBOZ.UA, сервис Airline Ratings включил Delta Airlines в рейтинг наиболее безопасных авиаперевозчиков. Рейтинг составлялся на основе опроса пилотов и авиационных экспертов, сборе данных о серьезных инцидентах в компании за последние два года, возрасте эксплуатируемых бортов, размере флота, частоте инцидентов, смертельных случаях в самолетах, рентабельности перевозчика, наличии сертификатов IOSA, прохождении аудита ICAO в стране, а также уровне навыков и подготовке пилотов.

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