Кабмин принял постановление о возобновлении поврежденной ракетными ударами тепловой генерации

Кабинет Министров Украины разрешил тепловым электростанциям и теплоэлектроцентралям (ТЭС и ТЭЦ – ред.) привлекать кредиты по программе "5-7-9" для восстановления пострадавшей в результате обстрелов энергетической инфраструктуры.

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Соответствующее постановление №489 Кабинета Министров было опубликовано 16 мая.

Согласно тексту постановления, кредиты будут предоставляться на восстановление, ремонт или замену поврежденной в результате боевых действий энергетической инфраструктуры ТЭС и ТЭЦ, необходимых для прохождения следующего отопительного сезона.

Они будут предоставляться сроком на 10 лет для ремонта, который не превышает 3,6 млн гривен за 1 МВт установленной мощности и не более 90% стоимости необходимого финансирования.

Также энергетические компании получат от Кабмина государственные гарантии на 10 лет для обеспечения долговых обязательств по кредиту, предоставляемому для восстановления энергоинфраструктуры.

Напомним, Правительство предложило всем энергетическим компаниям кредитование на восстановление поврежденного оборудования.