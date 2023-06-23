Как убить почти всю коррупцию в Украине? Серебряная пуля Ростислава Шурмы

Видео дня

Удивительной смелости, глубины планы украинских властей озвучены на Лондонской конференции Ukraine Recovery Conference 21 июня 2022г. Ростислав Шурма сделал сенсационное заявление о планах, реализация которых без преувеличения скажется на КАЖДОМ украинце, каждом человеке, у которого есть наличные (cash) гривны.

Р. Шурма, заместить главы Офиса президента Украины, в качестве одного из предложений по восстановлению экономики страны заявил: "Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Мы это обсуждаем. Но это очень глубокие и серьёзные дискуссии с нашей командой, с премьер-министров, президентом. Мы хотим быть первой полностью cashless экономикой [без наличных денег]. Мы знаем, что по этой теме идут обсуждениями разными стейкхолдерами. Говорят о нарушении прав человека. Мы считаем, что это будет очень эффективным инструментом ликвидации 95 - 99% всех случаев коррупции в стране, если не будет никаких наличных денег. В ближайшие месяцы мы представим дорожную карту, будет ли мы это делать или нет. Я считаю, что решение будет "да".

Оказывается, вот в каком направлении идут поиски одного простого решения гигантской, сложной, укоренившейся проблемы. Нет кэша – нет коррупции.

Права человека – ну, да, есть что-то. Но это же для общественного государственного блага. Во имя государственного строительства. Одно решение – и нет коррупции.

Удивительна логика. Представляете, ещё НИКТО в мире на такое не пошёл, не решился на беспрецедентную по последствиям монетарную провокацию. И вот Ростислав Шурма заявляет о том, что на самом верху власти СЕРЬЁЗНО обсуждают именно такой режим.

Обсуждают не неудовлетворительную работу Нацбанка по борьбе с инфляцией, не гигантские полномочия Государства и необузданную дискрецию распорядителей чужого (политиков и чиновников), не синдикат Нацбанка и крупных госбанков в режиме железного занавеса на перемещение капитала. Обсуждают, как запретить украинцам использовать кэш или наличные деньги.

Очень хотелось бы, чтобы это было неудачной шуткой, но место, на котором было озвучено это предложение, а также лицо, которое его озвучило, не позволяет считать это шуткой.

Так что, друзья, готовимся к денежной революции. Вы готовы к жизни в cashless стране? Вы поддерживаете мнение Ростислава Шурмы о том, что такой режим "убьёт" 95-99% коррупции в стране?

Об этом на 7ч. 29 мин. 20-ая секунде