"Карпаты" против "Шахтера": букмекеры назвали фаворита главного матча 5 тура УПЛ
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В центральном матче 5 тура украинской премьер-лиги (УПЛ) сыграют лидеры чемпионата – "Карпаты" и "Шахтер". По мнению же букмекеров, фаворитами встречи являются "горняки" – на их победу действует коэффициент 1.60, тогда как для "зелено-белых" он установлен на уровне 5.40.
На ничью же, по данным vbet, установлен коэффициент 3.99. Т.е., в мирный исход поединка специалисты верят больше, чем в победу "Карпат".
В то же время, самым вероятным счетом, по мнению специалистов, является 1:1 – для него установлен коэффициент 7.20. А кроме того:
- 0:1 (победа "Шахтера") – 7.30;
- 1:2 (победа "Шахтера") – 8.00;
- 0:2 (победа "Шахтера") – 8.20;
- 0:0 – 9.50.
Наименее же вероятным счетом букмекерам видится 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 351.00.
Игра пройдет 5 сентября на поле "Карпат". Начало – 18:00.
После 4 туров "Карпаты" идут на 1 месте в турнирной таблице. На их счету:
- 10 очков;
- 3 победы;
- 1 ничья;
- 0 поражений;
- 11 забитых голов;
- 2 пропущенных.
"Шахтер" идет на 3 месте. У него:
- 9 очков;
- 3 победы;
- 0 ничьих;
- 1 поражение;
- 8 забитых голов;
- 3 пропущенных.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.
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