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"Карпаты" против "Шахтера": букмекеры назвали фаворита главного матча 5 тура УПЛ

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
1 минута
96
'Шахтер' сыграет с 'Карпатами'
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В центральном матче 5 тура украинской премьер-лиги (УПЛ) сыграют лидеры чемпионата – "Карпаты" и "Шахтер". По мнению же букмекеров, фаворитами встречи являются "горняки" – на их победу действует коэффициент 1.60, тогда как для "зелено-белых" он установлен на уровне 5.40.

На ничью же, по данным vbet, установлен коэффициент 3.99. Т.е., в мирный исход поединка специалисты верят больше, чем в победу "Карпат".

Шахтер фаворит в матче против Карпат

В то же время, самым вероятным счетом, по мнению специалистов, является 1:1 – для него установлен коэффициент 7.20. А кроме того:

  • 0:1 (победа "Шахтера") – 7.30;
  • 1:2 (победа "Шахтера") – 8.00;
  • 0:2 (победа "Шахтера") – 8.20;
  • 0:0 – 9.50.

Наименее же вероятным счетом букмекерам видится 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 351.00.

Игра пройдет 5 сентября на поле "Карпат". Начало – 18:00.

Самым вероятным счетом, по мнению специалистов, является 1:1

После 4 туров "Карпаты" идут на 1 месте в турнирной таблице. На их счету:

  • 10 очков;
  • 3 победы;
  • 1 ничья;
  • 0 поражений;
  • 11 забитых голов;
  • 2 пропущенных.

"Шахтер" идет на 3 месте. У него:

  • 9 очков;
  • 3 победы;
  • 0 ничьих;
  • 1 поражение;
  • 8 забитых голов;
  • 3 пропущенных.
Турнирная таблица УПЛ

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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