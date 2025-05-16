Киберспорт по популярности догоняет топовые футбольные дерби: инсайты дискуссионной панели GGBET UA на SBC Summit Ukraine

15 мая в Unit.City в Киеве лицензированный букмекер GGBET UA провёл захватывающую панельную дискуссию с ведущими экспертами киберспортивного рынка. Во время мероприятия участники развенчали стереотипы о киберспорте, которые до сих пор существуют в сознании широкой аудитории. Дискуссия стала одной из ключевых тем III Всеукраинской конференции по спортивному маркетингу – SBC Summit Ukraine 2025. Также GGBET UA представил гостям музейную экспозицию с уникальными трофеями украинских киберспортивных команд и важными фактами из истории развития киберспорта в Украине.

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Киберспортивная панельная дискуссия "Украина в киберспорте: факты и фейки" стала первой в истории SBC Summit Ukraine площадкой для профессионального диалога экспертов этой индустрии. Они обсудили три убеждения о киберспорте, которые существуют в массовом восприятии: "киберспорт – это несерьёзная индустрия", "киберспорт в Украине никогда не сможет быть таким популярным, как классические виды спорта" и "в киберспорте легче добиться успеха, чем в традиционных спортивных дисциплинах".

В ходе дискуссии спикеры поделились интересными фактами и инсайтами из своей профессиональной сферы. Так, CEO самого успешного украинского клуба NAVI Евгений Золотарёв рассказал, что на сегодняшний день киберспортивные клубы обладают сбалансированными бизнес-моделями и имеют больше форматов монетизации, чем традиционный спорт (например, цифровые предметы), что создаёт дополнительные возможности для партнёров и спонсоров.

Легендарный комментатор и сооснователь Maincast Виталий v1lat Волочай отметил, что матч NAVI в финале чемпионата мира по CS2 в 2024 году вошёл в топ-3 по количеству просмотров среди всех спортивных событий, уступив только двум футбольным матчам – "Шахтёр" против "Динамо".

Виктор Пронякин, Head of Product аналитического сервиса Esports Charts, подчеркнул, что когда речь идёт о квалификационных матчах, киберспорт уже находится на одном уровне с традиционным спортом, а в некоторых случаях и опережает его. Так, среднестатистическое событие может собрать от 30 до 50 тысяч украиноязычных зрителей.

Исполнительный директор Федерации киберспорта Украины Андрей Грищенко рассказал о важном направлении – социализации и реинтеграции военнослужащих через киберспорт. Федерация уже уделяет внимание работе с ветеранами и действующими военными, рассматривает идеи, поступающие от бойцов, и видит в этом направлении огромный потенциал.

"Мы сознательно собрали типичные для общества, но спорные убеждения о киберспорте. Это позволило создать живую и откровенную дискуссию. На самом деле киберспорт уже давно имеет свою аудиторию, систему турниров, структуру и партнёрства, а такие дисциплины, как CS2 и Dota 2, уже сейчас входят в топ-10 среди всех видов спорта на GGBET UA. Мы рады, что смогли продемонстрировать его настоящий масштаб участникам SBC Summit Ukraine", – подметил Сергей Мищенко, CEO GGBET UA.

GGBET UA также представил музей киберспорта, где посетители могли увидеть оригинальные трофеи украинских команд с чемпионатов мира, узнать об истории киберспортивной сцены в Украине и убедиться в том, что киберспорт является важной частью современной спортивной культуры.

Кроме того, на SBC Summit Ukraine 2025 были разыграны две Книги рекордов CS:GO – эксклюзивного издания о мировых достижениях в культовой игре, созданного GGBET в коллаборации с международным медиа Dot Esports.