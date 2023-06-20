'Киевгорстрой' предоставит для переселенцев из Херсона дополнительные скидки до 10%

Холдинговая компания "Киевгорстрой" предоставляет дополнительные скидки к уже существующим для покупателей – вынужденным переселенцам из зоны подтопления в Херсонской области в результате подрыва российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС.

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Об этом сообщила пресс-служба ХК "Киевгорстрой".

Также в компании сообщили, что они предоставляют дополнительные скидки уже существующим для покупателей – вынужденным переселенцам из зоны подтопления в Херсонской области в результате подрыва российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС.

В ХК "Киевгорстрой" отметили, что дополнительная скидка 5% предоставляется при полной оплате уже существующих скидок, что составляет вместе до 10%.

"При покупке по договору о рассрочке к существующим скидкам предоставляется дополнительная скидка 3%, что составляет вместе до 5,5%", – сообщила пресс-служба.

ХК "Киевгорстрой" напомнили, что также дополнительная скидка 5% предоставляется воинам ВСУ.

Акция действует с 14 июня 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно.