Киевсовет отстранит "слугу" Трубицына от важной должности: его обвиняют во взяточничестве

Депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, который погорел на взятке в 2022 году, все еще возглавляет Комиссию по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Находясь на этой должности, Трубицын по-прежнему может совершать коррупционные действия, поэтому его собираются отстранить уже в ближайшее время.

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Как сообщил OBOZREVATEL, глава фракции партии "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец, следующее заседание городского совета состоится 18 мая. Скорее всего, именно тогда Трубицына отстранят от исполнения полномочий главы комиссии.

"Возглавляя комиссию, господин Трубицын и дальше имеет возможность совершать коррупционные действия. Его задержали на взятке еще в феврале прошлого года, но началась война, и он перестал проводить заседание комиссии. Но последние несколько месяцев он снова активизировался", – объяснил Белоцерковец.

Со ссылкой на результаты расследования НАБУ глава фракции утверждает, что Трубицын мог сговориться с КП "Киевский городской магазин" и допускать только бизнесменов, которые платили взятки. "Вы можете послушать аудиозаписи НАБУ, чтобы понять, как он действовал. Мы инициируем его отстранение официально либо сегодня (21 апреля. – Ред.), либо в понедельник (24 апреля. – Ред.)", – добавил Белоцерковец.

На заседании 20 апреля Белоцерковец выступил в Киевсовете с устным предложением принять меры против депутата-коррупционера. Имени Трубицына Белоцерковец на называл, однако "слуга народа" лично подтвердил, что речь идет именно о нем. Момент зафиксирован на видео:

Трубицына подозревают в получении взятки от представителей передвижной торговли в Киеве. По данным НАБУ, он вместе с работниками коммунального предприятия "Киевский городской магазин" чинил препятствия для предпринимателей, которые хотели участвовать в торгах на право размещения объекта передвижной торговли.

В частности, сообщники депутата создали комиссию, которая получила полномочия по допуску предпринимателей к торгам. Фактически же, чтобы принять участие, нужно было дать взятку. Исходя из официальных материалов дела, взяточники получили $150 тыс. за 10 точек передвижной торговли.

Обвиняемым по делу, кроме Трубицына, также являются экс-директор КП Аман Моламов, его заместитель Алексеяй Непряхин, заместитель директора КП "Київська спадщина" Дмитрий Ковальчук, а также двое помощников Трубицына – Илья Лиф и Артем Билинский.

Во время задержания НАБУ в феврале 2022 года Трубицыну удалось скрыться от детективов на автомобиле. Позже депутат попал в СИЗО, откуда вышел под залог 14,88 млн грн. Теперь он пытается решить вопрос в судах.

Несмотря на заявления руководства "Слуги народа", Трубицына до сих пор не исключили из фракции партии в Киевсовете. Лишение мандата также возможно только по решению партии, чью фракцию представляет депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевсовете также инициировали расторжение договоров аренды земли с компанией, которая пытается застроить склоны Днепра на Владимирском спуске. Речь идет о ООО "Этрекс", контроль над которым принадлежит уроженцу РФ Дмитрию Буряку.

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