'Киевстар' за первый квартал 2023 года уплатил 2,8 млрд грн налогов

Национальный телеком оператор продолжает восстанавливать связь в деоккупированных населенных пунктах и развивает цифровые услуги, чтобы граждане Украины могли работать, учиться, общаться с помощью новых мобильных технологий.

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В первом квартале 2023 г. команда Киевстар подключила к 4G связи еще 81 населенный пункт, а также построила 215 новых базовых станций 4G. Также было модернизировано 460 действующих базовых станций для совместимости со стандартом 4G. Компания увеличила на 18,4% капитальные затраты по сравнению с 1 кв. 2022 г. для реализации программ восстановления и развития телеком сети и усиления защиты от блекаутов. Сумма капитальных расходов компании в отчетном квартале составила более 780 млн. грн. Благодаря усилиям компании более 90% телеком сети на подконтрольной Украине территории работает и обеспечивает абонентов услугами связи и передачи данных.

В первом квартале 2023 г. абоненты увеличили использование услуг мобильного интернета. Объемы мегабайтов на абонента выросли на 23,4% по сравнению с 1 кв 2022 года. Это стало возможным благодаря развитию сети 4G, а также предложенным компанией тарифам с большим количеством мегабайтов. Количество абонентов, пользующихся услугами 4G, увеличилось на 4,2% по сравнению с 1 кв. 2022 года. Так, в сети 4G скоростным мобильным интернетом пользуется уже 13,3 млн. абонентов, что составляет 54,6% от общей абонентской базы компании. Услуги высокоскоростной мобильной передачи данных в сети Киевстар доступны 94% населения на подконтрольной Украине территории.

Общее количество абонентов в 1 кв 2023 года уменьшилось на 6,7% в результате влияния факторов войны, таких как миграция населения за пределы страны, а также временная оккупация ряда населенных пунктов.

Киевстар продолжает помогать стране приближать победу и мир. В 1 кв 2023 года компания вместе со своими сотрудниками собрала почти 1 млн грн помощи для 9 гериартрических пансионатов, где находятся пожилые люди, лишившиеся жилья. Также национальный оператор инвестировал более 7 млн грн в приобретение школьных планшетов и выделил 5000 сим-карт со льготным тарифом для организации дистанционного учебного процесса в 20 школах, разрушенных в результате войны. В 1 кв. 2023 года компания перечислила 150 млн грн в поддержку президентской фандрейзинговой программы United-24. Средства предназначены для восстановления цифровой инфраструктуры Украины и усиления защиты от внешних киберугроз.

В 1 кв 2023 Киевстар уплатил в государственный бюджет Украины более 2,8 млрд грн налогов и других платежей.

Показатели деятельности Киевстар в 1 кв 202 3 по сравнению с аналогичным периодом 202 2 года

* Капитальные расходы за исключением аренды и лицензий