'Киевстар' заявил о намерении инвестировать $600 млн в восстановление и развитие телекомсети

Такое намерение было провозглашено материнской компанией VEON на Международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference) 21 июня 2023 года

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Эта инвестиция позволит Киевстар восстановить связь на освобожденных территориях, строить новые объекты сети, увеличивать территорию охвата 4G-связи в загородной зоне и на автодорогах, развивать новые цифровые продукты и сервисы для Украины и местных общин.

Компания презентовала свои инвестиционные планы на Международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference), которая проходит в Великобритании с 21 по 22 июня и стремится мобилизовать международные усилия ради восстановления Украины. Во время Ukraine Recovery Conference CEO Киевстар Александр Комаров призвал представителей международного и национального бизнеса инвестировать в Украину для того, чтобы способствовать ее скорейшему восстановлению.

Как показали последние 16 месяцев, связь – настоящая "линия жизни" для Украины. Благодаря преданной работе почти 4000 наших сотрудников и помощи материнской компании Киевстар стал одним из примеров устойчивости во время войны и успешно развивает телеком-сеть, - сказал СЕО Киевстар Александр Комаров:

- Существенная инвестиция, о которой объявила наша компания, является продолжением списка добрых дел, которыми Киевстар помогает Украине. В то время, когда многие другие страны воздерживаются от планов на будущее, мы с гордостью обязуемся еще больше делать для возрождения Украины как самостоятельно, так и в партнерстве с государственным сектором и другими национальными и международными сторонами. Мы призываем других так же инвестировать в светлое будущее Украины, в которое мы твердо верим".

Киевстар, как крупнейший оператор телекоммуникаций в Украине, обеспечивает услуги мобильной связи и интернета для 24,3 миллионов абонентов. Сотрудники Киевстара за время войны построили и модернизировали почти 10 тысяч базовых станций сети 4G, установили 33 тысячи новых аккумуляторов для автономной работы сети в случаях блекаутов, выполнили более 150 тысяч ремонтно-восстановительных работ на объектах телеком-сети. Благодаря усилиям компании 93% сети Киевстар на подконтрольной Украине территории работает в обычном режиме.

Трехлетняя инвестиционная программа на сумму 600 миллионов USD будет способствовать развитию цифровых сервисов, обеспечению более высокого качества услуг LTE для миллионов пользователей, а в перспективе – развитию 5G сервисов. Телеком оператор планирует в ближайшие три года увеличить территорию покрытия сети LTE даже в небольших и отдаленных населенных пунктах, чтобы доступ к скоростному мобильному интернету был у 98% населения Украины.

За последние 16 месяцев компания "Киевстар" инвестировала 6,7 млрд грн в развитие и восстановление телеком-сети, а также предоставила гуманитарную помощь для страны, общества, ВСУ и абонентов на сумму почти 1,1 млрд грн.