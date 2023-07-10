В 2023 году государственные компании "Укргазвидобування" и "Оператор ГТС Украины" заплатили через фирму-посредника более 2,6 миллиарда гривен китайским производителям, которые являются партнерами государства-агрессора.

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Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на базу федеральной таможенной службы рф и платформу Prozorro.

По данным Prozorro, фирма Vorex LLC (США), которая поставляет в Украину трубную продукцию китайских производителей TPC и Hengyang Valin Steel Tube, с начала 2023 выиграла 9 тендеров государственных компаний "Укргазвидобування" и "Оператор ГТС Украины".

По данным базы федеральной таможенной службы россии, TPC и Hengyang Valin Steel Tube после начала широкомасштабного вторжения россиян в Украину осуществили в 2022 году 26 поставок трубной продукции в рф. Основными получателями являлись ООО "Торговый дом Северснаб", Виксунский металлургический завод и ООО "Энергогазсервис". Все эти фирмы являются поставщиками РАО "Газпром", ЛУКОЙЛа, ТНК и других нефтегазовых гигантов государства-агрессора.

Тендерные процедуры "Укргазвидобування" и "Оператора ГТС Украины" предусматривают предоставление гарантийного письма победителям тендера об отсутствии связей с государством-агрессором. Но когда в тендере участвует фирма-посредник, непосредственный производитель на причастность к поставкам в россию не проверяется.

Ранее сообщали, что компания Vorex LLC на тендере "Оператора ГТС Украины" в качестве подтверждения опыта поставок трубной продукции предоставила данные контракта с поставщиком российского "Газпрома".

В том же 2021 году Vorex LLC поставляла для "Укргазвидобування" российские предохранительные клапаны. Тогда американская фирма-посредник выиграла тендер в интересах российского ООО "Трубопроводная арматура".