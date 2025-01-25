Команда капитана сборной Украины по футболу выйдет на поле: какие ставки на победу

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги встретятся "Вулверхэмптон" и "Арсенал", в котором играет 28-летний капитан сборной Украины Александр Зинченко. Фавориты матча – лондонский клуб, чьи шансы на победу букмекеры оценивают в 1.48.

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Матч состоится 25 января в 17:00 на стадионе "Молинью" в Вулверхэмптоне. Шансы на победу обоих команд, по мнению букмекеров, выглядят следующим образом:

победа "Вулверхэмптона" – 7.00

ничья – 4.80

победа "Арсенала" – 1.48

"Вулверхэмптон" в данный момент находится на 17-м месте с 16 очками и разницей мячей (32-51). Команда показывает среднюю результативность, забивая около 1,5 гола за матч, однако слабая оборона остается проблемой, пропуская в среднем 2,3 гола за игру. В последних пяти матчах команда одержала только одну победу, одну ничью и потерпела три поражения. Состав "Вулверхэмптона": Са, Семеду, Доэрти, Буэно, Агбаду, Аит-Нури, Жуан Гомес, Андре, Сарабия, Странд Ларсен, Кунья

"Арсенал" продолжает борьбу за лидирующие позиции в Премьер-лиге, демонстрируя уверенную игру как в атаке, так и в защите. В данный момент команда занимает 2-е место с 44 очками и разницей мячей (43-21). В последних пяти матчах АПЛ "канониры" не проигрывали, выиграв три из них. Состав "Арсенала": Райя, Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли, Парти, Райс, Нванери, Мартинелли, Хавертц, Троссар.

В прошлом команды встречались уже неоднократно. Последний матч прошел в августе, став седьмой кряду победой "Арсенала".

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко с большой долей вероятности покинет лондонский клуб и перейдет в "Боруссию" Дортмунд. Он перешел в столичный клуб из "Манчестер Сити" за £30 млн в 2022 году и может сменить команду еще до закрытия январского трансферного окна.

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