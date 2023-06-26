'Краснолиманское' Виталия Кропачева помогло Киеву пережить одну из самых тяжелых зим в истории, – Дарницкая ТЭЦ

С ноября 2022 года и в течение одного из самых сложных в истории Украины отопительных сезонов, вызванного военным вторжением России и их атаками на украинскую критическую инфраструктуру, ООО "Краснолиманское" помогало обеспечивать теплом и горячей водой около 300 тысяч жителей Киева.

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Об этом сообщает ООО "Евро-Реконструкция", предприятие, являющееся основным источником электроэнергии для жителей двух районов столицы.

"Основным топливом для работы станции является уголь, поэтому работа предприятия напрямую зависит от производителей угольной продукции и ее поставщиков. В мае 2022 года на государственном уровне было принято решение о переводе всех теплоэлектроцентралей на работу на уголь газовой группы - марка Г", - пишут в компании.

В Евро-Реконструкции отмечают, что когда они вышли на рынок, то оказались в сложной ситуации, поскольку объемы угля марки Г уже были заранее распределены.

"Сложившаяся с топливом ситуация несла прямую угрозу для дальнейшей работы предприятия, а следовательно – риск отсутствия отопления у его потребителей".

Решить проблему, как подчеркивают в "Евро-Реконструкции", помогло руководство угольной компании "Краснолиманское" с одноименной шахтой, "которое с пониманием отнеслось к обстоятельствам и гарантировало поставку угля газовой группы сразу после подписания договоров, необходимого качества и в значительных объемах" .

"Начиная с ноября 2022 года и во время прохождения одного из самых сложных в истории Украины отопительных сезонов 2022-2023 годов компания отгружала угольную продукцию газовой группы на ТЭЦ в необходимых объемах, которые были заранее утверждены в спецификациях и заявках и имели достаточно большой объем".

При этом поставки продолжались даже при временных проблемах с оплатой, вызванных кризисом в энергетике.

В "Евро-Реконструкции" отметили, что в настоящее время ООО "Краснолиманское" продолжает отгрузку угля на склады ТЭЦ, что помогает обеспечивать потребителей горячей водой и делать запасы на складах накануне следующего отопительного сезона, который может показаться не менее сложным, чем прошлый.

Дарницкая ТЭЦ-4 ООО "Евро-Реконструкция" является крупнейшим частным производителем и поставщиком тепла в столице. Компания обеспечивает теплом потребителей Дарницкого и Днепровского районов Киева.

ООО "Краснолиманское" основано в 2003 году и специализируется на добыче угля в шахте "Краснолиманское". С 2017 года предприятие принадлежит компании "Укрдонинвест", владельцем которой является Виталий Кропачев.

ООО "Краснолиманское" по итогам 2022 года уплатило в бюджеты всех уровней 581,2 млн гривен налогов.

В частности, предприятие напрямую уплатило 361,7 млн гривен НДС, 114,1 млн гривен налога на прибыль, 32,1 млн гривен ренты за пользование недрами и 38,7 млн гривен ЕСВ (Единый социальный взнос).

Виталий Кропачев – украинский бизнесмен с активами в угольной, машиностроительной, строительной и транспортной отраслях, медиа.

Кропачев способствовал диверсификации угольной отрасли Украины – участвовал в переговорах с американскими чиновниками о поставках угля в Украину из США и ЮАР, чтобы компенсировать потери после временной оккупации части Донецкой и Луганской областей. В 2017 году приобрел у Игоря Гуменюка и партнеров ООО "Краснолиманское", которое впоследствии стало одним из самых успешных угольных предприятий Украины.