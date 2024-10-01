Криптосообщество FFA провело международный образовательно-благотворительный ивент, на котором собирали деньги для центра Superhumans

В эти выходные крупнейшее криптосообщество Украины Financial Freedom Academy (FFA) собрало более 600 участников из Украины и Польши на конференции FFA CRYPTO RISE. В центре мероприятия – выступления опытных экспертов по криптовалютам, web3 и инвестициям о глобальных трендах рынка и новых инструментах для инвестирования. По традиции FFA добавила в ивент благотворительную составляющую. Цель – собрать более 200 000 грн для центра протезирования и реабилитации ветеранов Superhumans.

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Конференция – часть образовательной программы сообщества, недавно получившей всеукраинскую премию "Выбор Страны-2024". FFA разрушает предубеждения относительно криптовалют и продолжает свою просветительскую миссию – показать изнутри, как на самом деле работает и развивается крипторынок. А он постоянно становится частью традиционной финансовой системы, которая постепенно отходит от своего консерватизма.

Сейчас рынок криптовалют имеет развитую цифровую инфраструктуру, а все больше государств-регуляторов готовы к финансовой диджитализации. Это постепенно делает работу на веб-рынке более доступной для каждого с реальной возможностью получать прибыль. О различных видах деятельности в криптовалюте, необходимых для этого навыках, инструментах и ресурсах во время живой встречи узнали более 600 человек в Киеве и Варшаве.

"Сейчас существует не менее 12 способов актуального заработка на криптовалютном рынке. Это могут быть и долговременные инвестиции в токенизированные активы, и довольно быстрые алгоритмы прибыльного трейдинга с начальными вложениями или без. Каждый выбирает под себя. Но нужно знать, что выбирать и как работать. В этом и помогает FFA. Мы расширяем финансовое мнение наших участников и даем им экспертную информацию и актуальный инструментарий для работы. Наша цель – облегчить вход на рынок криптовалют всем желающим, даже без опыта и технических навыков. В результате мы способствуем финансовому благополучию каждого отдельного человека. Выиграют от этого все: и общество, и бизнес, и государство", – рассказал основатель FFA Александр Орловский.

В ценностях криптосообщества – постоянная и масштабная поддержка защитников Украины и ветеранов российско-украинской войны. По результатам предыдущей конференции участники FFA собрали 100 000 грн в помощь Харькову.

"Война в родной стране продолжается. И хотя мы работаем в виртуальном мире, наша помощь для усиления физической устойчивости и восстановления людей вполне реальна. Поэтому наша ответственность – делать все, что мы можем, чтобы будущее украинцев было победным", – подчеркнул Александр Орловский.