Кризис неплатежей в 'зеленой' энергетике Украины отпугивает иностранных инвесторов, – Игнатьев

Кризис неплатежей предприятиям "зеленой" энергетики подрывает доверие иностранных инвесторов к Украине и это негативно влияет на дальнейшие возможности восстановления и развития страны, сообщил Станислав Игнатьев, генеральный директор Solar Generation.

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"Первая проблема это, конечно, кризис неплатежей. Мы прекрасно понимаем, что этот кризис сформировался еще до полномасштабного вторжения. Хотя власть списывает все на войну, но не надо на это списывать", - заявил Игнатьев.

По его словам, власти не выполняют свои обязанности перед инвесторами в "зеленую" энергетику, что создает новый кризис.

"В условиях кризиса неплатежей создается новый кризис недоверия иностранных инвесторов к государству", – добавил инвестор.

Он отметил, что государство должно прилагать усилия для решения проблемы долгов за производимую "зеленую" электроэнергию в Украине.

Напомним, долг "Укрэнерго" перед Гарантированным покупателем достиг 16 млрд грн и при этом предприятия зеленой энергетики с начала года фиксируют критические недоплаты за производимую зеленую электроэнергию.