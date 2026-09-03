Кто будет играть в АПЛ: букмекеры назвали фаворитов Чемпионшипа

По мнению букмекеров, напрямую в английскую премьер-лигу (АПЛ) из Чемпионшипа по итогам сезона 2026/27 выйдут "Вест Хэм" и "Вулверхемптон". Для них действуют коэффициенты 1.40 и 2.50 – самые низкие из всех участников турнира.

Также высоко оцениваются шансы "Мидлсбро". По данным vbet, для этой команды действует коэффициент 2.88. Среди лидеров также:

"Саутгемптон" – 4.33;

"Бернли" – 5.00;

"Бирмингем" – 5.00;

"Миллуол" – 5.50.

Меньше всего же повыситься в классе, по мнению специалистов, у "Престона", для которого действует коэффициент 1001.00. А также у:

"Линкольн Сити" – 67.00;

"Болтона" – 51.00.

В целом, напомним, в Чемпионшипе играет 24 клуба. По итогам 46 туров:

2 из них выходят напрямую в АПЛ;

6 в формате плей-офф определят еще 1 клуб, который выйдет в высший дивизион.

Ныне в турнире сыграно 4 тура. По их итогам:

"Суонси", КПР и "Чарльтон" имеют по 10 очков и идут на 1-3 месте;

"Саутгемптон", "Вулверхемптон", "Мидлсбро", "Бристоль" и ВБА имеют по 7 очков и идут на 4-8 местах.

Матчи 5 тура пройдут 5-6 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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