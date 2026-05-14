Кто получит "Золотой мяч 2026": букмекеры назвали фаворита

По мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является действующий обладатель награды – игрок ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле. При этом по сравнению с апрелем, его шансы существенно выросли – в прошлом месяце его расценивали лишь как 8-го претендента.

"Суперзвезда из Франции пропустил значительную часть первой половины сезона 2025/26 из-за травмы, но в последние месяцы снова демонстрирует свою лучшую игру. Его шансы вновь получить награду еще больше выросли после двух голов в выездном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" и трех мячей в полуфинале против "Баварии", – охарактеризовали Дембеле в Givemesport.

Следующий "в очереди" на получение престижной награды, по данным портала, игрок "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн, который удержал свою позицию. В топ-10 также вошли:

Ламин Ямаль ("Барселона", сборная Испании, сохранил позицию).

Хвича Кварцхелия (ПСЖ, сборная Грузии, вошел в топ-10).

Деклан Райс ("Арсенал", сборная Англии, сохранил позицию).

Майкл Олисе ("Бавария", сборная Франции, вошел в топ-10).

Килиан Мбаппе ("Реал", сборная Франции, опустился с 1 места).

Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии, опустился с 7 места).

Витинья (ПСЖ, сборная Португалии, вошел в топ-10).

Луис Диас ("Бавария", сборная Колумбии, опустился с 9 места).

Как голосуют за "Золотой мяч"

"Золотой мяч" присуждается на основании трех критериев: индивидуальные выступления, командные достижения, честная игра. Решать, кто победил, будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.

Каждый из членов жюри должен распределить баллы (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1) между своей десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке. Соответственно, получит награду тот, кто суммарно наберет больше очков.

В случае равенства баллов игроки делятся по количеству первых мест, присужденных им журналистами. Если и в этом случае ничья сохраняется, жюри сравнит количество вторых, третьих, четвертых мест и так далее, пока не будет найдено преимущество.

