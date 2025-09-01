Кто станет новым победителем Лиги чемпионов: букмекеры дали прогноз
Европейские букмекеры уже принимают ставки на победителя Лиги чемпионов сезона. Лидерами в котировках стали английские и испанские гранды.
По итогам жеребьевки букмекерские конторы выставили котировки на победителя еврокубка. Приводим данные Favbet.
Главные фавориты
- Ливерпуль – коэффициент 6.50.
- Пари Сен-Жермен – 7.00.
- Барселона и Реал Мадрид – по 7.50.
- Манчестер Сити – 9.50.
- Бавария – 10.00.
Вторая группа претендентов
- Челси – 12.00
- Атлетико Мадрид, Интер, Наполи – по 25.00
- Ювентус, Тоттенхэм – по 40.00
- Боруссия Дортмунд, Байер Леверкузен – от 50.00
Аутсайдеры
Вероятность победы клубов из второго эшелона значительно ниже. Например:
- Галатасарай, Спортинг Лиссабон, Аякс, ПСВ – коэффициенты около 150.00.
- Копенгаген – 400.00.
- Буде/Глимт, Пафос, Карабах – аж 500.00.
Финал Лиги чемпионов-2026 состоится в столице Венгрии Будапеште в субботу, 30 мая. При этом УЕФА внес кардинальное изменение в расписание – начиная с сезона 2025/2026 решающий матч самого престижного континентального клубного турнира будет стартовать на три часа раньше, чем это было до этого.
Начало главной битвы за трофей в организации решили сместить с 21:00 по центрально-европейскому времени (СЕТ) на 18:00. Это означает, что украинским болельщикам теперь не придется наблюдать за поединком до глубокой ночи – его старт в нашей стране поклонники футбола увидят в 19:00.
