Кто станет новым победителем Лиги чемпионов: букмекеры дали прогноз

Европейские букмекеры уже принимают ставки на победителя Лиги чемпионов сезона. Лидерами в котировках стали английские и испанские гранды.

По итогам жеребьевки букмекерские конторы выставили котировки на победителя еврокубка. Приводим данные Favbet.

Главные фавориты

Ливерпуль – коэффициент 6.50.

– коэффициент 6.50. Пари Сен-Жермен – 7.00.

– 7.00. Барселона и Реал Мадрид – по 7.50.

– по 7.50. Манчестер Сити – 9.50.

– 9.50. Бавария – 10.00.

Вторая группа претендентов

Челси – 12.00

– 12.00 Атлетико Мадрид, Интер, Наполи – по 25.00

– по 25.00 Ювентус, Тоттенхэм – по 40.00

– по 40.00 Боруссия Дортмунд, Байер Леверкузен – от 50.00

Аутсайдеры

Вероятность победы клубов из второго эшелона значительно ниже. Например:

Галатасарай, Спортинг Лиссабон, Аякс, ПСВ – коэффициенты около 150.00.

– коэффициенты около 150.00. Копенгаген – 400.00.

– 400.00. Буде/Глимт, Пафос, Карабах – аж 500.00.

Финал Лиги чемпионов-2026 состоится в столице Венгрии Будапеште в субботу, 30 мая. При этом УЕФА внес кардинальное изменение в расписание – начиная с сезона 2025/2026 решающий матч самого престижного континентального клубного турнира будет стартовать на три часа раньше, чем это было до этого.

Начало главной битвы за трофей в организации решили сместить с 21:00 по центрально-европейскому времени (СЕТ) на 18:00. Это означает, что украинским болельщикам теперь не придется наблюдать за поединком до глубокой ночи – его старт в нашей стране поклонники футбола увидят в 19:00.

Как сообщал OBOZ.UA, казахстанский "Кайрат" вошел в историю Лиги чемпионов, обыграв в финале квалификации шотландский "Селтик".

