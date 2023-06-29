В центре Киева бизнесмен продает историческое здание: он финансировал тех, кто организовывал диверсии против Украины, а его семья – в РФ

В Киеве за $5 млн продают историческое здание "Цветы Украины" в центре столицы на ул. Сечевых Стрельцов, 49. Собственник здания – предприниматель Андрей Пышный. Его отец и брат – граждане РФ, которые активно ведут там бизнес. Он, согласно расследованиям СМИ, и сам имел бизнес в России.

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Кроме того, как удалось выяснить OBOZREVATEL, компания Пышного в Украине имела отношение к политической партии, которая вероятно финансировалась российской властью, а главной ее задачей было, как утверждают в СБУ, организация диверсий.

Кто такой Алексей Пышный?

Еще несколько лет назад расследователи "Слідство.Info" указали на то, что отец и брат Пышного – граждане РФ, которые ведут бизнес на территории страны-агрессора. Более того, и сам Алексей Пышный имел бизнес в РФ и имел российский паспорт. OBOZREVATEL также обнаружил в российским реестрах налоговый номер Алексея Пышного (920250962008) и его связи с несколькими строительными компаниями в РФ (был учредителем).

Однако куда любопытнее связь Пышного с политической партией "Разумная сила". Алексей Пышный – владеет 99% компании "Мост-Кэпитал". Эта компания предоставляла офис "Разумной силе", а также финансировала ее. Последний факт подтверждается и отчетностью партии, и упоминаниями в реестре судебных решений (по закону "Мост-Кэпитал" не имела права финансировать партию, так как имела налоговый долг).

"Мост-Кэпитал" официально предоставляла относительно небольшие суммы (десятки тысяч гривен). В то же время Россия могла передавать миллионы. Борис Герман, подозреваемый в попытке убийства журналиста Аркадия Бабченко, во время телефонного разговора, опубликованного правооохранителями, утверждал, что "Разумная сила" – партия спецслужб РФ. "У них здесь есть партия, "Умная сила" называется. Они ее финансируют. Деньги он мне передает. А я его кассир", – говорил Герман.

СБУ начало расследование в отношении "Разумной силы". Согласно сообщению оперативного подразделения СБУ, политическая партия возможно осуществляла привлечение отдельных групп и лиц к террористической деятельности на территории Украины для дальнейшей дестабилизации, говорится в материалах дела 761/29741/18. Лидер партии Александр Соловьев подписывал мирные декларации с т.н. "республиками" ("декларация о мире с гражданами Луганска"), возил декларации в "ДНР", агитировал против НАТО. Сам Соловьев - бывший силовик из Донецкой области. В партию также вошли бывший прокурор Горловки, экс-первый зампрокурора Донецкой области во времена Януковича и ряд других силовиков. И если СБУ не ошибается, то на самом деле "Разумная сила" привлекала диверсантов, которые должны были устраивать теракты в Украине в интересах РФ.

А компания Алексея Пышного не только предоставила офис "Разумной силе", но и финансировала "партию". Теперь же Пышный хочет получить 5 млн долларов, продав тот объект, который ранее пытался "реконструировать". Всего Пышный имеет отношению к десятку разных компаний, в том числе и к ООО "Цветы Украины".

Пышный пытался "перестроить" историческое здание, судился с защитниками архитектуры

Здание "Цветы Украины" построено в 1983-85 годах архитектором Николаем Левчуком в стиле советского модернизма. Именно этот стиль в последнее время привлекает внимание международного сообщества. Пышный разработал проект реконструкции здания: фактически планировал передать его в торгово-офисный центр с подземным паркингом. Это бы привело к уничтожению исторической памятки.

OBOZREVATEL неоднократно писал о том, как архитектурная памятка может быть уничтожена в результате подобной реконструкции. Здание действительно нуждается в ремонте, однако такие работы нужно согласовывать с Минкультом и Департаментом охраны культурного наследия КГГА. Пышный же отказывался подписать охранный договор. Задачей было не сохранение исторического памятника, а получение максимальной прибыли от ее эксплуатации после ремонта.

Свой проект скандальный предприниматель реализовать не успел. Сначала его останавливали местные активисты (они останавливали работы, подавали в суд, привлекали депутатов Киевсовета), а после, вероятно, закончились деньги.

"Предыдущий владелец здания, относился к нему небрежно, целенаправленно его уничтожал, отказался подписать охранный договор с Минкультом и ДОКС, признавшим здание достопримечательностью. Девелопер также разрабатывал свой проект "реконструкции с надстройкой и подземным паркингом" исходя исключительно из собственных фантазий - игнорируя волеизъявление жителей города, анализ района и улицы, пренебрегая настоящими потребностями горожан, которые можно было бы эффективно монетизировать", – говорится в сообщении общественной организации "Сохранить Цветы Украины".

И хотя продажа здания действительно может дать возможность приобрести объект тому инвестору, который будет с уважением относится к исторической памятке, также стоит убедиться, что деньги не будут потрачены на финансирования очередных российских спецопераций, диверсионных движений и т.д.