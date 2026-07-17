Кто выиграет Чемпионат мира по футболу-2026: букмекеры назвали фаворита финального матча

По мнению букмекеров, у сборной Испании больше шансов выиграть финальный матч Чемпионата мира 2026 года и победить таким образом на турнире, чем у сборной Аргентины. На победу европейцев действует коэффициент 1.65, тогда как для южноамериканцев он установлен на уровне 2.27.

В то же время, по данным vbet, на то, что победитель определится не в основное, а в дополнительное время, действует коэффициент 5.10. А на то, что этого не произойдет – 1.13.

На то, что победитель определится в серии пенальти, действует коэффициент 4.42. А на то, что этого не произойдет – 1.15.

Таким образом, букмекеры склоняются к тому, что одна из команд одержит победу в основное время игры.

Начало матча – 19 июля в 22:00 по Киеву.

В финала Испания вышла, победив в 1/2 финала сборную Франции со счетом 2:0, в 1/4-й одолев Бельгию 2:1, в 1/8-й – Португалию со счетом 1:0, а в 1/16 финала обыграв Австрию со счетом 3:0. В группе Н же команда заняла 1 место, набрав 7 очков, забив 5 и пропустив 0 голов. Эта команда:

сыграла вничью с Кабо-Верде – 0:0;

победила Саудовскую Аравию – 4:0.

одолела Уругвай – 1:0.

Аргентина же в 1/2 финала обыграла Англия 2:1, в 1/4-й – Швейцарию 3:1, в 1/8 одолела Египет – 3:2, а в 1/16-й – Кабо-Верде, 3:2. В группе J же команда заняла 1 место, набрав 9 очков, забив 8 и пропустив 1 гол. Эта команда:

победила Алжир – 3:0;

выиграла у Австрии 2:0;

одержала победу над Иорданией – 3:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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