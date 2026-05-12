Кто выиграет Чемпионат мира по футболу-2026: букмекеры назвали главного фаворита

Все участники предстоящего Чемпионата мира 2026 года уже определились. И, по мнению букмекеров, главным фаворитом на победу в турнире является сборная Испании – на ее победу действует коэффициент 5.50, самый низкий из всех участников чемпионата.

Вторым претендентом, считают в vbet, является сборная Франции. Для действующих вице-чемпионов мира действует коэффициент 6.00.

Третья – сборная Англии. Для этой команды определен коэффициент 7.00.

Сборная Аргентины считается лишь 4-м претендентом на победу. Для действующих чемпионов действует коэффициент 9.00. Такой же коэффициент установлен для Бразилии.

Для всех остальных команд действуют коэффициенты от 12.00 до 3001.00. Меньше всего шансов на победу, по мнению букмекеров, у сборных:

Гаити – 3001.00;

Иордании – 2501.00;

Кюрасао – 2001.00;

Ирака – 1501.00;

Узбекистана – 1501.00;

Новой Зеландии – 1501.00;

Панамы – 1501.00.

В целом же, по мнению букмекеров, больше всего шансов стать триумфаторами у европейских сборных. На то, что победителем турнира станет команда с этого континента действует коэффициент 1.30.

Для Южной Америки коэффициент составляет 3.50 – она вторая в списке. Далее идут:

Северная Америка – 21.00;

Африка – 31.00;

Азия – 51.00;

Океания – 501.00.

