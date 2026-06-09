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Кто выиграет Чемпионат мира по футболу-2026: букмекеры назвали главного фаворита

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
1 минута
1,2 т.
Кто выиграет Чемпионат мира по футболу-2026
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По мнению букмекеров, главным фаворитом на победу в Чемпионате мира 2026 года  является сборная Испании. На ее победу действует коэффициент 5.50, самый низкий из всех участников чемпионата.

Вторым претендентом, считают в vbet, является сборная Франции. Для действующих вице-чемпионов мира действует коэффициент 6.00.

Третья – сборная Англии. Для этой команды определен коэффициент 7.00.

Сборная Португалии считается 4-м претендентом на победу – с коєффициентом 9.00. Такой же действует для сборной Бразилии.

Сборная Аргентины считается лишь 6-м претендентом на победу. Для действующих чемпионов действует коэффициент 10.00.

Главным фаворитом на победу в Чемпионате мира 2026 года   является сборная Испании

Для всех остальных команд действуют коэффициенты от 15.00 до 4001.00. Меньше всего шансов на победу, по мнению букмекеров, у сборных:

  • Кюрасао – 4001.00;
  • Гаити – 2501.00;
  • Иордании – 2501.00;
  • Новой Зеландии – 2501.00;
  • Кабо-Верде – 2001.00;
  • Катара – 2001.00.
У кого минимальные шансы на победу на Чемпионате мира

Турнир стартует 11 июня матчем Мексика – ЮАР. Начало – 22:00 по Киеву.

Финальный матч пройдет 19 июля.

Что нужно знать о Чемпионате мира 2026

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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