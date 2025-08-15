Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры дали прогноз

Букмекеры считают французский ПСЖ главным претендентом на победу в Лиге чемпионов 2025/26. Для него действует коэффициент 6.00 – самый низкий среди всех известных на данный момент, а также потенциальных участников основного этапа турнира.

Как рассказали в Favbet, второе место делят две команды – с коэффициентом 7.00. В частности:

Английский "Ливерпуль"

Испанский "Реал Мадрид".

Далее – испанская "Барселона". Для нее действует коєффициент 8.00.

Для немецкой "Баварии" установили коэффициент 9.00. А для английских "Арсенала" и "Манчестер Сити" – 9.00. У всех остальных же участников коэффициенты на победу стартуют от 15.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу чешской "Славии" – для нее установлен коэффициент 500.00. А кроме того:

Греческого "Олимпиакоса" – 300.00.

Турецкого "Галатасарая" – 200.00.

Нидерландского "Аякса" и бельгийского "Униона" – по 150.00.

В настоящее же время турнир находится на стадии последнего раунда квалификации. В нем сыграют:

Фенерцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан).

Црвена Звезда (Сербия) – Пафос (Кипр).

Рейнджерс (Шотландия) – Брюгге (Бельгия).

Буде-Глимт (Норвегия) – Штурм (Австрия).

Селтик (Шотландия) – Кайрат (Казахстан).

Базель (Швейцария) – Копенгаген (Дания).

Фенербахче (Турция) – Бенфика (Португалия).

Первые матчи пройдут 19-20 августа. Ответные – 26-27 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в июле.

