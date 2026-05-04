Кто выиграет Лигу чемпионов? Букмекеры назвали фаворитов на победу в турнире

После первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов букмекеры считают главными фаворитами на победу в ней немецкую "Баварию" и французский ПСЖ. На триумф каждой из этих команд, которые сражаются межу собой за выход в финал, действуют коэффициенты 3.00 – самые низкие из всех участников турнира.

Для английского "Арсенала", рассказали в vbet, установили коэффициент 3.25. Он – третий в списке претендентов.

Меньше всего букмекеры верят в триумф испанского "Атлетико". Для него действует коэффициент 9.00.

Ответные матчи 1/2 финала турнира пройдут уже 5-6 мая. Начало – в 22:00 по Киеву.

В первом матче сыграют "Арсенал" и "Атлетко". После первой игры, закончившейся со счетом 1:1, по мнению букмекеров, фаворитами на выход в финал являются англичане:

на их проход действует коэффициент 1.28;

на "матрасников" – 3.10.

Второй полуфинальной парой стала "Бавария" – ПСЖ. Несмотря на поражение в первом матче со счетом 4:5, здесь фаворитами считаются немцы:

для них установлен коэффициент 1.80;

для парижан – 1.82.

