Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры оценили шансы "Шахтера"

После 1 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитом турнира букмекеры видят испанскую "Барселону". На ее победу действует коэффициент 6.00 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 251.00. Он лишь 28-й в списке претендентов на победу.

На втором месте, по данным vbet, идет действующий победитель турнира – французский ПСЖ. Для него установлен коэффициент 6.50.

Такой же коэффициент установлен еще для 2-х клубов:

действующего финалиста – английского "Арсенала";

немецкой "Баварии".

Для испанского "Реала" действует коэффициент 7.00. Для английского "Манчестер Сити" – 10.00.

Для других английских команд – "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" – установлены коэффициент 17.00 и 23.00 соответственно. И они являются последними, кто имеет хоть сколько-нибудь реальные шансы на победу.

Меньше всего же букмекеры верят в триумф азербайджанского "Сабаха", для которого действует коэффициент 1001.00. Также минимальные шансы у:

австрийского ЛАСКа – 751.00;

словацкого "Слована" – 501.00;

чешской "Славии" – 501.00.

Следующий тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет в 2 дня. Даты матчей – 13 и 14 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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