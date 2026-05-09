Кто выиграет Лигу Европы: букмекеры назвали фаворита

Букмекеры считают английскую "Астон Виллу" фаворитом на победу в Лига Европы. На то, что трофей завоюет команда с Бирмингема, действует коэффициент 1.36. Для ее соперников же – немецкого Фрайбурга" – установлен коэффициент 3.20.

В то же время, по данным vbet, самым вероятным финальным счетом матча (без учета возможной серии пенальти) является 0:1 в пользу "Астон Виллы" – для него действует коэффициент 1.56. Также, по мнению специалистов, высокие шансы "имеют" счета:

1:1 – 2.76;

1:0 (победа "Фрайбурга") – 2.82;

0:2 (победа "Астон Виллы") – 2.90.

Менее всего букмекеры верят в счет 4:3 в пользу "Фрайбурга". Для него установлен коэффициент 301.00.

В целом же, по их мнению, наиболее вероятно, что в матче будет забито минимум 2 гола – на это действует коэффициент 3.30. Кроме того:

на то, что команды забьют минимум 3 гола установлен коэффициент 3.83;

что будет по крайней мере 1 гол – 4.05.

Наименее вероятно, считают букмекеры, что голов будет забито минимум 5. На это действует коэффициент 11.00.

Финальный матч пройдет 20 мая в Стамбуле. Начало – 22:00 по Киеву.

