Кто выиграет Лигу Европы: букмекеры оценили шансы всех команд
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По мнению букмекеров, главным фаворитом Лиги Европы 2026/27 является итальянский "Ювентус". Для него установлен коэффициент 8.00 – самый низкий из всех участников турнира.
На втором месте, по данным vbet, идет другая итальянская команда – "Милан". Для него установлен коэффициент 8.50.
Для немецкого "Баера" действует коэффициент 10.00 – он третий в списке. Среди реальных претендентов также:
- "Борнмут" (Англия) – 11.00;
- "Марсель" (Франция) – 11.00;
- "Реал Сосьедад" (Испания) – 12.00;
- "Сельта" (Испания) – 13.00;
- "Кристал Пэлас" (Англия) – 15.00;
- "Хоффенхайм" (Германия) – 17.00;
- "Лион" (Франция) – 19.00;
- "Сандерленд" (Англия) – 19.00.
Меньше всего же букмекеры верят в победу армянского "Арарата", для которого действует коєффициент 401.00. Также низкими считаются шансы:
- "Хапоэля" (Беер-Шева, Израиль) – 301.00;
- ОФИ (Греция) – 201.00.
В то же время, по данным букмекеров, самые высокие шансы выиграть этап лиги у "Баера" – для него установлен коэффициент 6.50. А также:
- "Ювентуса" – 8.00;
- "Милана" – 8.50.
Матчи этапа лиги турнира стартуют 16 сентября. Финал Лиги Европы пройдет в немецком Франкфурте 26 мая 2027 года.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.
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