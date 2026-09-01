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Кто выиграет Лигу Европы: букмекеры оценили шансы всех команд

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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Кто выиграет Лигу Европы
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По мнению букмекеров, главным фаворитом Лиги Европы 2026/27 является итальянский "Ювентус". Для него установлен коэффициент 8.00 – самый низкий из всех участников турнира.

На втором месте, по данным vbet, идет другая итальянская команда – "Милан". Для него установлен коэффициент 8.50.

"Ювентус" – главный фаворит Лиги Европы 2026/27

Для немецкого "Баера" действует коэффициент 10.00 – он третий в списке. Среди реальных претендентов также:

  • "Борнмут" (Англия) – 11.00;
  • "Марсель" (Франция) – 11.00;
  • "Реал Сосьедад" (Испания) – 12.00;
  • "Сельта" (Испания) – 13.00;
  • "Кристал Пэлас" (Англия) – 15.00;
  • "Хоффенхайм" (Германия) – 17.00;
  • "Лион" (Франция) – 19.00;
  • "Сандерленд" (Англия) – 19.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу армянского "Арарата", для которого действует коєффициент 401.00. Также низкими считаются шансы:

  • "Хапоэля" (Беер-Шева, Израиль) – 301.00;
  • ОФИ (Греция) – 201.00.

В то же время, по данным букмекеров, самые высокие шансы выиграть этап лиги у "Баера" – для него установлен коэффициент 6.50. А также:

  • "Ювентуса" – 8.00;
  • "Милана" – 8.50.
Самые высокие шансы выиграть этап лиги у "Баера"

Матчи этапа лиги турнира стартуют 16 сентября. Финал Лиги Европы пройдет в немецком Франкфурте 26 мая 2027 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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