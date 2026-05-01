Кто выиграет Лигу конференций: букмекеры оценили шансы "Шахтера"

После первых матчей 1/2 финала Лиги конференций букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Кристал Пэлас". На его победу действует коэффициент 1.57. У украинского же "Шахтера", как считается, меньше всего шансов выиграть титул – он 4-й в списке из 4 команд с коэффициентом 51.00.

Для испанского "Райо Вальекано", рассказали в vbet, установлен коэффициент 4.00. Он "второй в очереди" за трофеем.

Для французского "Страсбура" действует коэффициент 5.00. Он – третий в списке.

Первые игры этапа состоялись 30 апреля. В них:

"Шахтер" проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 1:3.

"Райо Вальекано" одолел "Страсбур" со счетом 1:0.

Ответные матчи пройдут 7 мая. По мнению букмекеров, по их итогам:

"Кристал Пэлас" выйдет в финал турнира.

Для английской команды действует коэффициент 1.006. Для "Шахтера" – 10.00.

Также в финале окажется "Райо Вальекано".

Для испанцев действует коэффициент 1.55. Для "Страсбура" – 2.17.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе. Он же считался ключевым претендентом на награду и в феврале.

