Кто выиграет Лигу конференций: букмекеры оценили шансы всех команд

По мнению букмекеров, главным фаворитом Лиги конференций 2026/27 является английский "Брайтон". Для него установлен коэффициент 4.00 – самый низкий из всех участников турнира.

На втором месте, по данным vbet, идет итальянская "Аталанта". Для нее установлен коэффициент 6.50.

Для немецкого "Фрайбурга" действует коэффициент 8.00 – он третий в списке. Такой же коэффициент установили для французского "Монако".

Для португальской "Браги" действует коэффициент 10.00. А для нидерландского "Аякса" – 11.00.

Для всех остальных участников турнира действуют коэффициенты от 17.00 до 2001.00. Меньше всего букмекеры верят в победу андоррского "Интера".

Матчи этапа лиги турнира стартуют 15 октября.

Финал Лиги Европы пройдет в турецком Стамбуле 2 июня 2027 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!