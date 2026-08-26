Кто выиграет НБА: букмекеры оценили шансы команд в новом сезоне

По мнению букмекеров, новым чемпионом НБА станет "Оклахома Сити Тандер". На то, что победитель позапрошлого сезона снова выиграет лигу, действует коэффициент 3.60 – самый низкий из всех ее членов.

Вторым претендентом, по данным vbet, является финалист последнего розыгрыша – "Сан Антонио Сперс". Для этой команды установили коэффициент 3.70.

А вот действующие чемпионы – "Нью-Йорк Никс" – считаются лишь третьими претендентами на победу. При чем, верят в них букмекеры гораздо меньше, чем в "Оклахому" и "Сан-Антонио" – для команды из Нью-Йорка установили коэффициент 10.00.

Такой же действует для "Филадельфии Севенти Сиксерс". А для "Бостон Селтикс" установлен коэффициент 15.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу "Сакраменто Кингс", для которых действует коэффициент 1001.00. А также сразу 3-х команд, для которых он составляет 751.00:

"Мемфис Гриззлис";

"Милуоки Бакс";

"Бруклин Нетс".

Регулярный сезон в НБУ стартует 20 октября и продлиться до 11 апреля 2027 года. С 13 по 16 апреля пройдут игры плей-ин.

Матчи плей-офф запланированы на период с апреля по май. А финальная серия пройдет в июне.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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