Кто выйдет в финал Лиги конференций: букмекеры оценили шансы "Шахтера"

После первых матчей 1/4 финала Лиги конференций букмекеры считают главным претендентом на выход в финал английский "Кристал Пэлас". Для него действует коэффициент 1.44. Украинский "Шахтер" 4-й в списке, для него установлен коэффициент 2.90.

Второй в списке претендентов на выход в финал – немецкий "Майнц". Как рассказали в vbet, для него действует коэффициент 2.20.

Для испанского "Райо Вальекано" действует коэффициент 2.25. Он третий в списке.

Меньше всего, по мнению букмекеров, шансов у нидерландского АЗ. На его выход в финал турнира действует коэффициент 34.00. Далее идут:

греческий АЕК – 29.00;

итальянская "Фиорентина" – 29.00;

французский "Страсбург" – 7.00.

Первые матчи 1/4 финала турнира прошли 9 апреля. По их результатам:

"Райо Вальекано" победил АЕК со счетом 3:0;

"Кристал Пэлас" выиграл у "Фиорентины" – 3:0;

"Майнц" одолел "Страсбург" – 2:0;

"Шахтер" одержал верх над АЗ – 3:0.

Ответные матчи состоятся 16 апреля.

В полуфиналах сыграют победители пар:

"Шахтер" – АЗ / "Кристал Пэлас" – "Фиорентина";

"Райо Вальекано" – АЕК / "Майнц" – "Страсбург".

Игры 1/2 финала пройдут 30 апреля и 7 мая.

