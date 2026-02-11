Кто вылетит из УПЛ: прогноз букмекеров

Букмекеры считают "Полтаву" главным претендентом на прямой вылет из украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2025/26. На то, что команда не удержится в элитном дивизионе, действует коэффициент 1.01. Т.е., по мнению специалистов, шансов у команды остаться в элите украинского футбола фактически нет.

Вторым претендентом на прямой вылет, рассказали в vbet, является "Александрия". Для действующего вице-чемпиона действует коэффициент 1.40.

Далее идут каменец-подольский "Эпицентр" и "Кудровка". Для них рассчитали коэффициент 2.50.

Меньше всего шансов напрямую покинуть УПЛ по итогам сезона 2025/26, по мнению букмекеров, сразу у 8 клубов – т.е. половины участников турнира. Для всех них действует коэффициент 501.00 – это:

Киевское "Динамо".

Донецкий "Шахтер".

Житомирское "Полесье".

Криворожский "Кривабасс".

Луганская "Заря".

Коваливский "Колос".

Черкасский ЛНЗ.

Харьковский "Металлист 1925".

Напомним: согласно регламенту напрямую вылетают из УПЛ команды, которые по итогам сезона займут 15 и 16 места в турнирной таблице. Также "шанс" на вылет получат 13-я и 14-я команды сезона – они сыграют матчи плей-офф с 4-й и 3-й командами первой лиги соответственно.

В настоящее время в сезоне уже сыграно 16 туров из 30. Возглавляет турнирную таблицу ЛНЗ, имея 35 очков. Столько же у "Шахтера", однако он уступает черкасской команде по дополнительным показателям.

Третье – "Полесье", у которого 30 очков. У "Динамо" и "Кривбасса" по 26 – они занимают 4-5 места.

Последней же идет "Полтава", которая набрала лишь 9 очков. "Александрия" идет на 15 месте, имея 11 пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают Проспера Оба, который перешел из ЛНЗ в "Шахтер" главным фаворитом в гонке бомбардиров украинской Премьер-лиги. В настоящее время этот футболист забил 7 голов в 15 матчах, 1 из которых с пенальти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!