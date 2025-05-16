Курс валют в Украине влияет на онлайн-казино: что нужно знать игрокам

Колебания курса гривни к доллару и евро могут существенно влиять на условия предоставления бонусов онлайн-казино в Украине, а также общий опыт игроков. Также курс валют сказывается на работе у платежных систем, используемых гемблинг-компаниями.

Видео дня

Как пишет "Курс Украины", если гривня укрепляется, игроки могут получать более привлекательные бонусные предложения от операторов игорного рынка. А если национальная валюта резко обесценивается, казино могут пересматривать условия акций, уменьшая количество фриспинов или повышая требования к отыгрышу.

Что касается платежных систем, то курс валют может влиять на сумму комиссий за конвертацию. Поэтому игроки должны проверять, в какой именно валюте проводится транзакция – этом поможет избежать лишних трат.

"Игрокам рекомендуется выбирать те казино, которые поддерживают платежи в гривнях, чтобы избежать дополнительных расходов и рисков, связанных с валютными колебаниями", – отмечают аналитики портала.

Они также советуют игрокам избегать нелицензированных онлайн-казино и выбирать только легальные площадки с хорошей репутацией, условия работы которых полностью прозрачны. Также важно заранее ознакомиться с правилами предоставления бонусов. "Внимательно изучайте требования к отыгрышу и другие условия", – рекомендуют игрокам.

То есть изменения курса гривни влияют не только на экономику Украины в целом, но и на рынок азартных игр. Изменения в стоимости валюты могут приводить к корректировке бонусных программ, условий депозитов и вывода средств.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы в случае выигрыша в интернет-казино не могут получить полную сумму выигрыша, поскольку с этих средств взимаются налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Таким образом, организаторы должны заплатить в общей сложности 23% выигрыша в госбюджет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!