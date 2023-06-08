Кушнир о проверках в 'Киевгорстрое': это не первый аудит, мы будем всячески способствовать этому процессу

Руководство компании "Киевгорстрой" объявило, что готово всячески содействовать проверкам, инициированным временной комиссией Киевсовета. За 10 лет работы компания была едва ли не единственным прибыльным предприятием столицы, мажоритарной частью акций которого владеет город.

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Об этом заявил Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

"Я и весь руководящий менеджмент "Киевгорстроя" будем всячески содействовать этому процессу, будет предоставлена вся необходимая информация, будем сотрудничать. Это нормальная рабочая ситуация, и это не первый аудит в "Киевгорстрое". До этого выводы всех проверок разных уровней были удовлетворительными. Надеюсь, что и этот не станет исключением", – сказал Кушнир.

Он отмечает, что компания никогда не просила никаких преференций и работала в соответствии с рыночными правилами, платя дивиденды и принося прибыль в бюджет города.

Кушнир отметил, что когда он пришел в "Киевгорстрой", компания находилась в неудовлетворительном состоянии: как только были возвращены проданные по заниженной стоимости акции, доли дочерних предприятий были разворованы, на счетах была совсем незначительная сумма средств.

"За 10 лет моей работы команде "Киевгорстроя" удалось вернуть активы и нарастить показатели деятельности. Вернули акции 31 предприятия, построили около 2 млн кв. м жилья, 126 жилых домов, почти 32 тысячи квартир, 200 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, более 5 тыс. паркингов. Компания развивалась", – подчеркнул он.

Кушнир отметил, что когда сейчас пытаются "манипулировать экономическими показателями, которые начали снижаться с 2020 года", то забывают, что именно в тот год началась пандемия коронавируса.

"Люди сидели дома на карантинах, недвижимость никто не покупал. Как только мы начали приходить в себя после наводнения, началась полномасштабная война. Удобно говорить о спаде, но случайно "забыть" при этом, в каких условиях мы все находились", – отметил президент "Киевгорстроя".