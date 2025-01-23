"Лацио" или "Реал Сосьедад": кому букмекеры дают выше шансы на победу

23 января на "Стадио Олимпико" в Риме состоится центральный матч седьмого тура группового этапа Лиги Европы между итальянским "Лацио" и испанским "Реал Сосьедадом". Эта встреча имеет огромное значение для обеих команд, так как победитель практически гарантирует себе первое место в группе и прямой выход в 1/8 финала турнира.

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История встреч между "Лацио" и "Реал Сосьедадом" не очень богата. Команды не так часто встречались в официальных матчах, что делает предстоящий поединок еще более интересным и непредсказуемым. Шансы команд очень близки: на победу "Лацио" букмекеры ставят 2.51, на "Реал Сосьедадом" – 3.15. Коэффициент ничьей – 3.10.

"Лацио" подходит к этому матчу после уверенной победы над "Вероной" в Серии А со счетом 3:0. Эта победа позволила римлянам укрепить свои позиции в чемпионате и поднять боевой дух перед важной еврокубковой встречей. В целом, "Лацио" демонстрирует достаточно стабильную игру в текущем сезоне, чередуя успешные матчи с небольшими спадами. Команда обладает сбалансированным составом и способна создавать проблемы любому сопернику. К тому же, "Стадио Олимпико" – домашняя арена "Лацио", где команда традиционно играет сильно.

"Реал Сосьедад", напротив, подходит к матчу после поражения от "Валенсии" со счетом 0:1 в чемпионате Испании. Это поражение прервало серию удачных матчей баскской команды и могло негативно сказаться на ее психологическом состоянии. "Реал Сосьедад" также демонстрирует неплохие результаты в текущем сезоне, однако нестабильность в игре порой мешает команде добиваться максимального результата.

Ориентировочные составы:

"Лацио": Проведель, Хисай, Романьоли, Хила, Тавареш, Гендузи, Ровелла, Исаксен, Диа, л СДзакканьи, Кастельянос.

"Реал сосьедад": Ремиро, Муньос, Агерд, Элустондо, Арамбуру, Серхио Гомес, Зубименди, Сучич, Мендес, Кубо, Оярсабаль.

Ранее OBOZ.UA сообщал, киевское "Динамо" избежало поражения в 7-м туре группового этапа Лиги Европы и сыграло вничью с "Галатасараем" – 3:3, но не смогло продолжить путь в Лиге Европы. Главный тренер команды Александр Шовковский признался, что разочарован результатами команды.

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