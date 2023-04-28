Летом могут быть проблемы со светом: в 'Укрэнерго' рассказали о последствиях ударов РФ

Украинцев предупредили о возможных проблемах со светом этим летом. К дефициту электроэнергии может привести то, что энергетическая система страны все еще находится в сложном положении, ведь обстрелы окупантов нанесли инфраструктуре Украины значительный ущерб.

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Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона. Он отметил, что большинство объектов национальной энергетической компании были повреждены ракетными атаками российских террористов.

Владимир Кудрицкий напомнил, что дефицит электроэнергии – сезонное явление. Обычно в Украине весной и летом наблюдается избыток мощности. Но в этом году ситуация изменилась, отметил глава правления "Укрэнерго"

"В течение сезона весны и лета Украина способна экспортировать электроэнергию, а осенью-зимой – дефицит. А вот в этом году из-за повреждений наших электростанций мы можем видеть дефицит и летом и его нужно будет компенсировать увеличением мощностей на электростанциях, а также импортом электроэнергии", – пояснил Кудрицкий.

В настоящее время энергетики занимаются ремонтом поврежденных объектов "Укрэнерго", но с этим есть сложности.

"Также серьезные повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции, которые покрывали существенную часть нашего баланса. Поэтому ремонтная кампания весной и летом 2023 года очень сложная из-за зимних масштабных разрушений", – отметил Кудрицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрэнерго" уже активно готовится к следующей зиме. Сейчас там принимают решения, которые позволят защитить энергообъекты от возможных российских атак.

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