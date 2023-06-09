Либерализация рынка электроэнергии позволит сбалансировать энергосистему – 'Укрэнерго'

Чтобы Украина могла свободно импортировать электроэнергию из Европы, нужно либерализовать ценообразование на энергорынке.

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Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, сейчас в энергосистеме достаточно непростая ситуация с балансом, учитывая также катастрофу на Каховской ГЭС. Он отметил, что Украина вынуждена импортировать электроэнергию в некоторые часы суток и использовать аварийную помощь.

"Но есть определенные экономические причины, почему импорт в полном объеме не попадает в украинскую энергосистему. У нас на рынке есть такие лимиты ценовые (прайс-кепы – ред.). То есть цена не может подниматься выше определенного порога и когда в Европе цена выше , а такое бывает, соответственно нет экономических стимулов у игроков на рынке импортировать электроэнергию из Европы. Эту ситуацию надо исправить", - сказал Кудрицкий.

Он добавил, что нужно либерализовать ценообразование на рынке электроэнергии, чтобы импорт из Европы мог свободно попадать в Украину и помогать балансировать энергосистему.

"Это парадоксальная ситуация. Ее нужно исправить и уже работа по этому поводу ведется", - подчеркнул глава "Укрэнерго". Он отметил, что после либерализации рынка в отдельные часы стоимость электроэнергии может подниматься выше текущего уровня, а в отдельные часы суток наоборот падать ниже .

Напомним, Регулятор одобрил проект постановления о новых граничных ценах на рынке электроэнергии, которые уже могут вступить в силу с 30 июня.