"Ливерпуль" будет уничтожен? Букмекеры дали прогноз на 1/4 финала Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, у французского ПСЖ больше шансов выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов в противостоянии с английским "Ливерпулем". Для парижан действует коэффициент 1.52, тогда как для мерсисайдцев – 2.54.

Фаворитами являются французы и в первом матче. Так, рассказали в vbet:

на победу ПСЖ действует коэффициент 1.78;

на победу "Ливерпуля" – 4.20.

Для ничейного результата установлен коэффициент 4.20. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят так же, как и в победу "Ливерпуля".

В то же время, самым вероятным счетом поединка видится 1:1 – для него установили коэффициент 6.20. А кроме того:

1:0 (победа ПСЖ) – 8.20;

2:1 (победа ПСЖ) – 8.00;

2:2 – 11.00.

Наименее вероятным является счет 5:5. Для него установили коэффициент 401.00.

Игра пройдет 8 апреля на поле ПСЖ. Начало – 22:00 по Киеву. Ответный матч запланирован на 14 апреля.

В полуфинале победитель сыграет с командой, которая окажется сильнейшей в противостоянии "Реал" – "Бавария". Эти команды свой первый матч уже сыграли – победила в нем "Бавария" со счетом 2:1.

Теперь мюнхенцы считаются гораздо большими фаворитами на выход в полуфинал. Так:

для "Баварии" действует коэффициент 1.11;

для "Реала" – 5.40.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, главным фаворитом на победу на Чемпионате мира 2026 года является сборная Испании. Для нее действует коэффициент 5.50, самый низкий из всех участников чемпионата.

