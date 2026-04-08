"Ливерпуль" будет уничтожен? Букмекеры дали прогноз на 1/4 финала Лиги чемпионов

Станислав Кожемякин
Когда играют ПСЖ и 'Ливерпуль'

По мнению букмекеров, у французского ПСЖ больше шансов выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов в противостоянии с английским "Ливерпулем". Для парижан действует коэффициент 1.52, тогда как для мерсисайдцев – 2.54.

Фаворитами являются французы и в первом матче. Так, рассказали в vbet:

  • на победу ПСЖ действует коэффициент 1.78;
  • на победу "Ливерпуля" – 4.20.
Для ничейного результата установлен коэффициент 4.20. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят так же, как и в победу "Ливерпуля".

В то же время, самым вероятным счетом поединка видится 1:1 – для него установили коэффициент 6.20. А кроме того:

  • 1:0 (победа ПСЖ) – 8.20;
  • 2:1 (победа ПСЖ) – 8.00;
  • 2:2 – 11.00.

Наименее вероятным является счет 5:5. Для него установили коэффициент 401.00.

Игра пройдет 8 апреля на поле ПСЖ. Начало – 22:00 по Киеву. Ответный матч запланирован на 14 апреля.

В полуфинале победитель сыграет с командой, которая окажется сильнейшей в противостоянии "Реал" – "Бавария". Эти команды свой первый матч уже сыграли – победила в нем "Бавария" со счетом 2:1.

Теперь мюнхенцы считаются гораздо большими фаворитами на выход в полуфинал. Так:

  • для "Баварии" действует коэффициент 1.11;
  • для "Реала" – 5.40.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, главным фаворитом на победу на Чемпионате мира 2026 года является сборная Испании. Для нее действует коэффициент 5.50, самый низкий из всех участников чемпионата.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

