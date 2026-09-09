"Ливерпуль" сразится с "Атлетико": назван фаворит 1 тура Лиги чемпионов
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По мнению букмекеров, фаворитами матча 1 тура Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" являются англичане – причем явными. На их победу действует коэффициент 1.76, тогда как для испанцев он составляет 4.60.
На ничью же, по данным vbet, установлен коэффициент 4.00. Т.е., в мирный исход поединка специалисты верят больше, чем в победу "Атлетико".
В то же время, самым вероятным счетом, по мнению специалистов, является 1:1 – для него установлен коэффициент 5.70. А кроме того:
- 2:1 (победа "Ливерпуля") – 7.80;
- 1:0 (победа "Ливерпуля") – 9.20;
- 2:0 (победа "Ливерпуля") – 11.00;
- 2:2 – 11.00.
Наименее же вероятным счетом букмекерам видится 5:5. Для них действует коэффициент 401.00.
Игра пройдет 9 сентября на поле "Ливерпуля". Начало – 22:00.
Кроме "Атлетико" в основном этапе Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет также с такими командами:
- ЛАСК;
- "Вильярреал";
- "Фенербахче";
- "Брюгге";
- "Порту";
- "Интер";
- "Ланс".
Испанцам же будут противостоять:
- "Манчестер Юнайтед";
- "Штутгарт";
- "Бавария";
- "Викинг";
- ПСВ;
- "Буде-Глимт";
- "Фенербахче".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.
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