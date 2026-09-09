"Ливерпуль" сразится с "Атлетико": назван фаворит 1 тура Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, фаворитами матча 1 тура Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" являются англичане – причем явными. На их победу действует коэффициент 1.76, тогда как для испанцев он составляет 4.60.

На ничью же, по данным vbet, установлен коэффициент 4.00. Т.е., в мирный исход поединка специалисты верят больше, чем в победу "Атлетико".

В то же время, самым вероятным счетом, по мнению специалистов, является 1:1 – для него установлен коэффициент 5.70. А кроме того:

2:1 (победа "Ливерпуля") – 7.80;

1:0 (победа "Ливерпуля") – 9.20;

2:0 (победа "Ливерпуля") – 11.00;

2:2 – 11.00.

Наименее же вероятным счетом букмекерам видится 5:5. Для них действует коэффициент 401.00.

Игра пройдет 9 сентября на поле "Ливерпуля". Начало – 22:00.

Кроме "Атлетико" в основном этапе Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет также с такими командами:

ЛАСК;

"Вильярреал";

"Фенербахче";

"Брюгге";

"Порту";

"Интер";

"Ланс".

Испанцам же будут противостоять:

"Манчестер Юнайтед";

"Штутгарт";

"Бавария";

"Викинг";

ПСВ;

"Буде-Глимт";

"Фенербахче".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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