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"Ливерпуль" сразится с "Атлетико": назван фаворит 1 тура Лиги чемпионов

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
2 минуты
87
'Ливерпуль' сразится с 'Атлетико'
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По мнению букмекеров, фаворитами матча 1 тура Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико" являются англичане – причем явными. На их победу действует коэффициент 1.76, тогда как для испанцев он составляет 4.60.

На ничью же, по данным vbet, установлен коэффициент 4.00. Т.е., в мирный исход поединка специалисты верят больше, чем в победу "Атлетико".

Ливерпуль фаворит в матче против Атлетико

В то же время, самым вероятным счетом, по мнению специалистов, является 1:1 – для него установлен коэффициент 5.70. А кроме того:

  • 2:1 (победа "Ливерпуля") – 7.80;
  • 1:0 (победа "Ливерпуля") – 9.20;
  • 2:0 (победа "Ливерпуля") – 11.00;
  • 2:2 – 11.00.

Наименее же вероятным счетом букмекерам видится 5:5. Для них действует коэффициент 401.00.

Игра пройдет 9 сентября на поле "Ливерпуля". Начало – 22:00.

Самым вероятным счетом, по мнению специалистов, является 1:1

Кроме "Атлетико" в основном этапе Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет также с такими командами:

  • ЛАСК;
  • "Вильярреал";
  • "Фенербахче";
  • "Брюгге";
  • "Порту";
  • "Интер";
  • "Ланс".
В основном этапе Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет также с такими командами

Испанцам же будут противостоять:

  • "Манчестер Юнайтед";
  • "Штутгарт";
  • "Бавария";
  • "Викинг";
  • ПСВ;
  • "Буде-Глимт";
  • "Фенербахче".
С кем сыграет "Атлетико" в Лиге чемпионов

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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