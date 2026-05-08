ЛНЗ против "Динамо": кто победит в центральном матче 27 тура УПЛ

Станислав Кожемякин
В центральном матче 27 тура украинской премьер-лиги (УПЛ) сыграют черкасский ЛНЗ и киевское "Динамо". По мнению букмекеров, фаворитами являются киевляне – на их победу действует коэффициент 2.20, тогда как для черкасчан – 3.50.

На ничью же, рассказали в vbet, установлен коэффициент 3.13. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу ЛНЗ.

Динамо фаворит в матче против ЛНЗ

В то же время, самым вероятным счетом считается 0:1 в пользу "Динамо". Для него установлен коэффициент 5.55.

Наименее вероятным – 5:5. Для него действует коэффициент 251.00.

Игра пройдет 9 мая на поле ЛНЗ. Начало – 15:30.

В настоящее время оба клуба провели по 26 матчей. По их результатам, ЛНЗ идет на 2-м месте, имея 53 очка. У этой команды:

  • 16 побед;
  • 5 ничьих;
  • 5 поражений;
  • 36 голов забито;
  • 16 пропущено.

"Динамо" занимает 4-е место с 47-ю очками. У него:

  • 14 побед;
  • 5 ничьих;
  • 7 поражений;
  • 59 голов забито;
  • 33 пропущено.
Турнирная таблица УПЛ после 26 туров чемпионата

