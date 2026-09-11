Лукашенко взялся за казино: его сильно возмутила реклама "Крути гуся"

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дополнительно изучить работу игорного бизнеса и его рекламу в Беларуси. Он заявил, что страна "превратилась в казино", отдельно возмутился большим количеством рекламы онлайн-казино и букмекеров и поручил руководству своей администрации и Комитету государственного контроля "разобраться".

Особое недовольство Лукашенко вызвала реклама со слоганом "Крути гуся", передают белорусские медиа. По словам диктатора, такие объявления "размещены повсюду", а сам он уже якобы слышит утверждения, что к этому имеет отношение его семья.

"Как они у вас называются? "Крути гуся" – везде вы поразвешивали эту рекламу. Уже дошло до того, оказывается, будто этим занимается моя семья. Моя семья... Как раз меня третируют каждый день. Они меня душат, чтобы я обратил на это внимание", – сказал Лукашенко.

После этого Лукашенко обратился к главе своей администрации Дмитрию Крутому и поручил ему серьезно заняться этим вопросом: "Что творится в стране: у нас все крутят этого гуся. Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, серьезно этим займитесь".

При этом Лукашенко признал, что сам не до конца понимает разницу между онлайн-казино, обычными казино и букмекерскими компаниями. Он упомянул, в частности, "Фонбеты и другие" и заявил, что даже при условии уплаты налогов и других платежей это не означает, что вся страна должна быть заполнена такой рекламой.

Лукашенко заявил, что Беларусь "превратилась в казино"

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания заявил, что сфера игорного бизнеса в Беларуси "зарегулирована". Лукашенко не согласился с этим аргументом как с достаточным объяснением масштабов проблемы: "Ну, она зарегулирована, но у нас страна превратилась в казино".

Тему рекламы казино в Беларуси поднимали и ранее. В августе гражданин страны Игорь Борисенок обратился сразу в три министерства с предложением запретить рекламу казино. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили, что разделяют его обеспокоенность и уже разработали предложения по дополнительным ограничениям рекламы игорных заведений и азартных игр.

Отдельно на совещании обсуждали финансовую сторону игорного бизнеса. Лукашенко обратился к главе Комитета государственного контроля Василию Герасимову и заявил, что проверки якобы показали значительный отток средств из игорной сферы за пределы страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сотрудница государственной почты в Беларуси за день украла из "кассы" и проиграла в казино более 3 тыс. белорусских рублей (около 38,5 тыс. грн). Эти деньги должны были выплатить гражданам – в виде пенсий, социальной помощи и денежных переводов.

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