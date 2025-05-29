Макрон разводится с женой? Какие ставки ставят букмекеры после пощечины президенту

Инцидент на борту президента Франции Эммануэля Макрон с его женой, которая дала ему пощечину, может судить о разладе в отношениях пары. Во всяком случае, так думают пользователи криптобеттинговой платформы Polymarket, которые начали ставить ставки на развод президентской четы.

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Рынок "Развод Эммануэля и Бриджит Макрон в 2025?" был создан 27 мая – после появления в соцсетях нашумевшего видео. Изначальные шансы оценивались в 10%, но позже снизились и с тех пор держались в пределах 6-8%.

Инцидент между Макронами произошел на борту президентского самолета по прилету во Вьетнам, который стал первым визитом французского президента в эту страну за почти десятилетие. Необычное проявление эмоций первой леди Франции журналисты сняли в момент открытия бортовых дверей – зрители увидели Макрона и руку его супруги. Бриджит то ли оттолкнула, то ли легко ударила президента по лицу.

Очевидно, в те секунды пара не осознавала, что публика наблюдает за происходящим. Макрон, взглянув на открытую дверь, быстро "переключился" и начал махать присутствующим рукой, после чего супруги вместе спустились по трапу. Причем от поданной руки мужа Бриджит отказалась.

Позже представители власти назвали это "шутливым дразнением". "Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз расслабились перед началом поездки, посмеявшись. Это был момент близости", – сказал представитель Елисейского дворца.

Сам президент подтвердил, что все домысли о разладе в их с супругой отношениях – не более чем слухи. "Я препирался, или, скорее, шутил, со своей женой. Это ничего", – сказал Макрон и напомнил о другом похожем случае, когда невинные инциденты перекручиваются и искажаются людьми.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее российская пропаганда распространяла видео из поезда, на котором Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер направлялись в Украину. Лежавшую на столе салфетку пропагандисты безосновательно назвали "пакетом с кокаином".

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