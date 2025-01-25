"Манчестер Сити" - "Челси": на кого ставят букмекеры в чемпионате Англии

25 января в матче 23-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет с "Челси". По мнению букмекеров, фаворитом матча является "Манчестер Сити".

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Матч начнется в 19:30 по киевскому времени на стадионе "Этихад" в Манчестере. Шансы на победу обоих команд, по мнению букмекеров, выглядят следующим образом:

победа "Манчестер Сити" – 2.32.

ничья – 3.85

победа "Арсенала" – 2.87

Под руководством Пепа Гвардиолы "Манчестер Сити" сейчас занимает седьмое место в таблице Английской Премьер-лиги с 38 очками. За последние 5 матчей на счету команды 3 победы ("Вест Хэм", "Солфорд", "Ипсвич"), 1 ничья ("Брентфорд") и 1 поражение ("Пари Сен-Жермен"в Лиге чемпионов). Стартовый состав: Эдерсон, Нунеш, Хусанов, Аканджи, Гвардио, Ковачич, Гюндоган, Бернардо, Мармуш, Фоден, Хааланд.

Под руководством Энцо Марески "Челси" занимает пятое место в таблице с 40 очками. Последние матчи лондонцев: победа над "Вулверхэмптоном" позволила команде вернуться в топ-4 (позже их сместил на пятое место "Ньюкасл"), и поражение от "Ипсвича". Команда делает акцент на быстрые переходы из обороны в атаку и использование пространства между линиями соперника. Стартовый состав: Санчес, Джеймс, Чалоба, Колвил, Кукурелья, Кайседо, Энцо, Мадуэке, Палмер, Санчо, Джексон.

За минувшие полгода команды встречались пять раз – "Челси" не победили ни разу. Из три игры закончились победой "горожан", две – ничьей. В целом, "Манчестер Сити" выиграл 9 из последних 11 матчей против "Челси" во всех турнирах, а в последних 4 матчах в рамках Премьер-лиги забил не менее двух голов.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко с большой долей вероятности покинет лондонский клуб и перейдет в "Атлетико". 28-летний капитан сборной Украины, который перешел в столичный клуб из "Манчестер Сити" за £30 млн в 2022 году, может сменить команду еще до закрытия январского трансферного окна.

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