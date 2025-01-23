"Манчестер Юнайтед" – "Рейнджерс": букмекеры оценили шансы на выход в 1/8 Лиги Европы

В рамках седьмого тура основного этапа Лиги Европы УЕФА-2024/25 Манчестер Юнайтед будет принимать Рейнджерс. От результата зависит, кто из них почти официально гарантирует себе топ-8 в Лиге. Матч начнется в 23 января в 22:00 (по киевскому времени).

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Бесспорными фаворитами игры являются "красные дьяволы": шансы победу "Манчестер Юнайтед" составляют 1.59, "Рейнджерс" - 5.30. Тогда как вероятность ничейного результата представлена ​​коэффициентом 4.55.

В последних шести матчах "Манчестер Юнайтед" одержала три победы и три ничьих, тогда как "Рейнджерс" выиграла три матча, дважды сыграла в ничью и один поединок проиграла. Соответственно в турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" идет впереди на 1 очко, но имеет худшую разницу мячей: +4 против +6.

Практически во всех последних матчах обе команды не уходят с поля без забитых мячей. Благодаря этому достаточно высока ставка "Обе забьют - да". Но в прошлом "Рейнджерс" ни разу выиграть не удалось - 5 раз победу одерживал "Манчестер Юнайтер", однажды игра завершилась ничьей. Стартовый состав команд выглядит так:

"Манчестер Юнайтед": Байиндыр, Йоро, де Лигт, Мартинес, Диалло, Кольер, Эриксен, Далот, Фернандеш, Зиркзе, Гарначо.

"Рейнджерс": Батленд, Диас, Йилмаз, Балогун, Преппер, Тавернье, Барон, Раскин, Блэк, Байрами, Игаман.

Но следует учитывать, что список травмированных футболистов МЮ насчитывает только четыре игрока, но трое из них — центральные защитники. Поэтому Рубен Аморим по своей схеме 3-4-2-1 вынужден использовать четырех игроков на трех позициях в центре обороны. И в последних восьми матчах МЮ пропустил 18 мячей, в том числе трижды мяча попало в ворота команды в трех из пяти последних домашних игр.

Ранее OBOZ.UA сообщал, киевское "Динамо" избежало поражения в 7-м туре группового этапа Лиги Европы и сыграло вничью с "Галатасараем" – 3:3, но не смогло продолжить путь в Лиге Европы. Главный тренер команды Александр Шовковский признался, что разочарован результатами команды.

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