Маск пишет сотни твитов в неделю: ставок на количество публикаций собралось на больше $4,6 млн

Гендиректор Tesla, SpaceX, американский миллиардер Илон Маск – большой поклонник соцсети X. На его личной странице ежедневно появляются множество новых публикаций. Если поставить ставку на правильное количество, то можно сорвать большой выигрыш.

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Например, на платформе Polymarket совокупная сумма ставок на количество твитов, которые Маск опубликует с 10 по 17 января уже превысила 4,6 млн долларов. К слову, за этот отрезок времени на его странице появилось 419 новых записей, то есть в среднем около 60 в сутки.

Согласно открытой информации, ставки на количество твитов Маска пользователи начали делать как минимум с июня 2024 года. Ставки делаются от менее 400 до более 800 с шагом в 50. Чтобы угадать заветную цифру, люди прибегают к аналитике и прогнозам, строят догадки на основе исторических данных и текущих событий в мире, о которых миллиардер мог бы что-то сказать.

За деятельностью Илона Маска следят и на других беттинговых платформах. Например, конкуренты Polymarket – платформа Kalshi – также имеет ссылку на миллиардера, но предлагают гораздо больше мнений и предположений – начиная от того, какой может быть его роль в новой администрации, и заканчивая предположениями относительно его будущего капитала.

Как известно, Маск активно использует X, публикуя свои личные мнения, общаясь с обычными пользователями и иногда вступая в перепалки с политиками. Например, он оскорбил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в комментариях к его публикации о том, что Канада не станет провинцией США. "Девчонка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты говоришь", – написал Маск.

Также OBOZ.UA сообщал, что в другой публикации Маск разместил опрос о том, должна ли Америка "освободить народ Британии от их тиранического правительства" с двумя вариантами ответа: да или нет. В комментариях миллиардер отметил, что считает предложение сделать Великобританию новым штатом США "неплохой идеей".

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