Массовый экспорт конверсионного лома может привести к трагическим последствиям – СМИ

Украина рекордно нарастила экспорт металлолома: по оценкам участников рынка, до конца года объемы могут составить около 400 тыс. тонн. Это чревато дефицитом сырья на внутреннем рынке. Кроме этого, это может привести к трагическим последствиям и даже контрабанде оружия, потому что в ЕС массово везут в том числе конверсионный лом военного происхождения. Об этом говорится в материале РБК Украина.

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Из страны сейчас можно беспрепятственно вывозить так называемый конверсионный лом военного происхождения, указывает издание. В Украине накопилось значительное количество разбитой техники и оружия агрессоров, которые по сути являются металлоломом. Его собирают, и по "серым" схемам имеют возможность вывозить в страны ЕС с помощью железнодорожного и автотранспорта.

"Сегодня на этом направлении не существует никакого контроля за пересечением границы подобных грузов, кроме таможенной/пограничной. Но такой контроль не может обеспечить надлежащую проверку каждой партии металлолома – которая, например, может содержать опасные находки из передовой, или даже сознательно сделанные контрабандные" закладки "Вооружение. Такая контрабанда может пересекать границу под видом металлолома - ведь ни один металлоискатель не сможет обнаружить тайник металлического оружия в купе металлолома", - отмечается в материале.

Эксперты и участники рынка, опрошенные РБК Украина, видят единственный путь, который поможет обезопасить покупателей конверсионного лома и бюджет Украины – это временный запрет на экспорт лома из Украины. Такое решение не является нарушением торговых соглашений – ни с Евросоюзом, ни со Всемирной торговой организацией. А Украина будет не единственной страной, которая защищает внутренний рынок: сейчас 30% стран имеют запреты на экспорт металлолома. 10% имеют квоты, а еще 50% – имеют лицензирование и пошлины, указывает издание.

"Временный запрет экспорта позволит вернуть баланс на внутренний рынок металлолома и обеспечит сырьем украинских металлургов. А соответственно – украинский бюджет получит на порядок больше денег, чем сейчас, ведь тонна переработанного в сталь металлолома стоит 300 долларов, а не 3 евро. Также за этот время необходимо разработать и ввести новые алгоритмы контроля конверсионного лома, объемы заготовки которого будут расти в будущем – это необходимо, чтобы не допустить трагедий и контрабанды оружия", - резюмировали журналисты.

Напомним, ранее было опубликовано расследование, согласно которому игроки на сером рынке металлолома наладили и запустили на полную мощность каналы сбыта в Евросоюз. Теневая схема работает под прикрытием таможенников в западных регионах Украины, и страна уже потеряла на экспортной пошлине по меньшей мере 350 млн. грн. Схемой заинтересовались ДБР: там объявили о начале расследования. Однако на существовании схем это никак не сказалось, только взятки таможенникам выросли почти вдвое.