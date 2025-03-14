Игра, от которой зависит судьба Довбика: какие ставки букмекеры делают на матч "Ромы" – "Кальяри"

После разочаровывающего матча с "Атлетиком" "Рома" готовится к матчу с "Кальяри", от которого может зависеть будущее украинского форварда национальной сборной Украины Артема Довбика. И хотя букмекеры дают высокие шансы его команде на победу, клуб думает над продажей игрока.

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Матч 29-го тура итальянской Серии А состоится 16 марта в 17:00. Букмекеры ставят на победу "Ромы" с коэффициентом 1.55, а на "Кальяре" – 6.60. Кроме того, букмекеры дают самый высокий шанс на то, что гол в ворота "островян" забьет именно украинец.

Стоит отметить, что "Рома" не проигрывала пять последних матчей против "Кальяри". Кроме того, по статистике "волки" забивали в 12 последних сыгранных матчах, а в среднем они забивали по 2 гола за игру.

Ориентовый состав "Ромы" на матчи: Свилар, Ндика, Гуммельс, Манчини, Бальданцы, Дыбала, Анхелиньо, Ренш, Паредес, Кристанте, Довбык.

Ориентировочный состав "Кальяри" : Каприле, Оберт, Дзаппа, Мина, Луперто, Дейола, Макумбу, Коман, Дзортеа, Виола, Пикколи.

Тем не менее, Артем Довбик может покинуть "Рому" во время следующего трансферного окна, сообщает serieanews.com. Источники издания утверждают, что клуб разочарован выступлениями 27-летнего нападающего и, если в ближайшие недели Довбик не продемонстрирует прогресс, "волки" будут рассматривать вариант с его продажей украинца. Это поможет клубу снизить затраты от его трансфера. Поэтому за ситуацией с нападающим внимательно следят несколько клубов из других чемпионатов.

Также OBOZ.UA сообщал, что Артём Довбик стал главным героем поединка 27-го тура чемпионата Италии в Серии А против "Комо". 27-летний футболист сборной Украины вышел на поле на 76-й минуте и забил победный гол.

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