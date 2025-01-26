Матч за шлем и $60 млн: на кого ставят букмекеры в мужском финале Australian Open

В финале Открытого чемпионата Австралии по теннису сойдутся первая и вторая ракетки мира – итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев. По мнению букмекеров, у Синнера выше шансы на успех, коэффициент на его победу – 1.37, на победу Зверева – 3.3.

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Оба теннисиста прошли путь к финалу довольно уверенно. Кроме чемпионского титула, победитель матча получит $59,8 млн из призового фонда.

Для Зверева это финал мейджора станет уже третьей попыткой взял шлем – победа не доставалась ему еще ни разу, хотя выигрывал и Итоговый турнир, и Олимпиаду. На корте примерно на полчаса меньше своего соперника (преимущественно благодаря тому, что в последней игре Новак Джокович снялся после первого сета).

Янник очень силен в обороне, а за шесть матчей провел на корте достаточно немного времени – чуть больше 15 часов. Он выделяется хладнокровием на корте, а также уверенно чувствует себя на задней линии и превосходит большинство оппонентов в быстрой темповой игре.

9 из 10 последних финалов завершились для Янника победой. В прошлом он шесть раз пересекался со Зверевым на кортах, но победить удалось лишь дважды:

Ролан Гаррос 2020 – Синнер (6:3, 6:3, 4:6, 6:3).

ATP 250 в 2020 – Зверев (7:6(3), 6:3).

US Open 2021 – Зверев (6:4, 6:4, 7:6(7).

ATP Masters 1000 в 2022 – Зверев (5:7, 6:3, 7:6(5).

US Open 2023 – Зверев (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3).

ATP Masters 1000 в 2024 – Синнер (7:6(9), 5:7, 7:6(4).

Итальянец, защищающий прошлогодний титул, при любом исходе финального матча сохранит лидерство в мировом рейтинге. Зверев останется вторым, но в случае победы на 1825 очков будет опережать Карлоса Алькараса (3 в рейтинге ATP).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что первая ракетка мира Арина Соболенко не смогла в третий раз подряд выиграть Открытый чемпионат Австралии. 25 января в Мельбурне она в трех сетах в финале Australian Open проиграла американке Мэдисон Киз (WTA №14) – 3:6, 6:2, 5:7

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